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Объем рынка страхования жизни в I полугодии вырос на 42% — до 222 млрд рублей
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Объем рынка страхования жизни в I полугодии вырос на 42% — до 222 млрд рублей 

Rambler News Service 4 часа назад
Общий объем премий страховых компаний по страхованию жизни вырос в I полугодии 2018 года на 42% до 222 млрд рублей, сообщил журналистам глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.
«Общий объём премии по страхованию жизни вырос на 42%, по сравнению с аналогичным периодом, и составил 222 млрд рублей», — сказал он.
По оценкам вице-президента ВСС Максима Данилова, к концу года объем премий достигнет примерно 1 трлн рублей.
«Исторически ситуация такова, что II полугодие для страховщиков жизни, как правило, более сильное, более продуктивное, чем первое. В этой связи мы можем ориентироваться на то, что сумма по этим направлениям у нас составит близко к 1 трлн рублей».
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