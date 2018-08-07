Объем рынка страхования жизни в I полугодии вырос на 42% — до 222 млрд рублей

Общий объем премий страховых компаний по страхованию жизни вырос в I полугодии 2018 года на 42% до 222 млрд рублей, сообщил журналистам глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс

«Общий объём премии по страхованию жизни вырос на 42%, по сравнению с аналогичным периодом, и составил 222 млрд рублей», — сказал он.

По оценкам вице-президента ВСС Максима Данилова , к концу года объем премий достигнет примерно 1 трлн рублей.

«Исторически ситуация такова, что II полугодие для страховщиков жизни, как правило, более сильное, более продуктивное, чем первое. В этой связи мы можем ориентироваться на то, что сумма по этим направлениям у нас составит близко к 1 трлн рублей».