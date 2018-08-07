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«ТрансФин-М» увеличила полугодовую чистую прибыль по РСБУ на 62%
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«ТрансФин-М» увеличила полугодовую чистую прибыль по РСБУ на 62% 

Банки.ру 4 часа назад
Лизинговая компания «ТрансФин-М» объявила итоги за шесть месяцев 2018 года в соответствии с РСБУ.
Как указано в сообщении организации, ее активы выросли на 19% до 160,3 млрд рублей.
Выручка составила 20,2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с шестью месяцами 2017 года на 28%. Валовая прибыль достигла 11,1 млрд рублей (плюс 43% в годовом выражении). Полугодовая чистая прибыль выросла по сравнению с аналогичным показателем 2017-го на 62% до 873,6 млн рублей.
Размер собственных средств «ТрансФин-М» с учетом накопленной прибыли по итогам шести месяцев составляет 17,7 млрд рублей, что на 70% больше, чем за полгода 2017-го. Достаточность собственного капитала с учетом конвертируемых облигаций — 15,4%.
«Стратегия компании фокусируется на финансировании клиентов железнодорожной отрасли и отраслей, поставляющих грузы на железную дорогу, при этом 85% лизингового портфеля составляет лизинг грузовых вагонов. В 2017 и 2018 годах на рынке грузовых железнодорожных перевозок происходит значительный рост доходности оперирования практически по всем типам подвижного состава. Благодаря этому фактору, а также комфортным ставкам по привлекаемым финансовым ресурсам «ТрансФин-М» демонстрирует рост прибыльности по стандартам российского бухгалтерского учета, — комментирует генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов. — Модель бизнеса компании, включающая в себя как финансовый лизинг и аренду, так и самостоятельное оперирование подвижным составом, позволяет сохранять устойчивый денежный поток по лизинговому портфелю в период рыночных колебаний, а на этапе высокого рынка — максимизировать доходность».
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