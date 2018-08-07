«ТрансФин-М» увеличила полугодовую чистую прибыль по РСБУ на 62%

Лизинговая компания «ТрансФин-М» объявила итоги за шесть месяцев 2018 года в соответствии с РСБУ.

Как указано в сообщении организации, ее активы выросли на 19% до 160,3 млрд рублей.

Выручка составила 20,2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с шестью месяцами 2017 года на 28%. Валовая прибыль достигла 11,1 млрд рублей (плюс 43% в годовом выражении). Полугодовая чистая прибыль выросла по сравнению с аналогичным показателем 2017-го на 62% до 873,6 млн рублей.

Размер собственных средств «ТрансФин-М» с учетом накопленной прибыли по итогам шести месяцев составляет 17,7 млрд рублей, что на 70% больше, чем за полгода 2017-го. Достаточность собственного капитала с учетом конвертируемых облигаций — 15,4%.