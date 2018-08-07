Мнение: Покупателей жилья «зеленые технологии» пока интересуют мало

В настоящее время покупателей жилья в России вопрос использования «зеленых технологий» интересуют мало.

Такое мнение высказал генеральный директор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков

По его словам, то, что девелоперы пока мало используют «зеленые технологии» и эко-сертификацию напрямую связано с тем, что тема не интересует потенциальных покупателей. «А если, это не стимулирует спрос, но сопряжено с дополнительными расходами (до 4%), то зачем застройщику этим заниматься?», — задается вопросом он.

Эксперт считает, что ситуация изменится, когда покупатели жилья станут больше задумываться об эксплуатационных расходах, но при невысокой стоимости оплаты услуг ЖКХ в России, это вряд ли произойдет скоро.