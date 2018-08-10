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ЦБ: Колебания курса рубля не угрожают финансовой стабильности
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ЦБ: Колебания курса рубля не угрожают финансовой стабильности 

Российская Газета 10 августа 2018
Фото: Российская Газета
Минэкономразвития заявило о своих опасениях относительно влияния ослабления курса рубля на ускорение инфляции во втором полугодии. Однако финансовой стабильности колебания курса российской валюты не угрожают, считает ЦБ.
"Такие эпизоды волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характер. Поддержку рублю по-прежнему оказывают существенные продажи экспортной валютной выручки", — поясняется в сообщении регулятора.
ЦБ отслеживает ситуацию на валютном рынке. Для ограничения волатильности есть возможность корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты на рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, уточняется в сообщении ЦБ.
В частности, в среду объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина с расчетами 9 августа составил 8,4 миллиарда рублей. Это вдвое меньше планового объема.
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