Банк ВТБ улучшил условия по отдельным программам автокредитования 

ВТБ снизил ставку на 0,1—1,1 процентного пункта по кредиту на покупку нового автомобиля Chevrolet NIVA. Теперь оформить ссуду на приобретение новой машины стало возможно по ставке 13,9% годовых, как по базовому тарифу, так и по программе с остаточным платежом.
Минимальный первоначальный взнос остался без изменений и составляет 20% собственных средств заемщика от стоимости транспортного средства. Сумма займа варьируется от 100 тыс. рублей до 1,5 млн рублей (по программе с отсрочкой погашения — до 1 млн рублей), а срок кредита — от одного года до пяти лет (по программе с остаточным платежом — до трех лет). Максимальный размер последнего платежа зависит от величины первоначального взноса и находится в диапазоне от 45% до 50% от стоимости автомобиля.
Продуктовый виджет
Процентная ставка будет увеличена на 2 процентных пункта при получении ссуды по базовой программе без страхования КАСКО.
«Помимо привлекательных ставок преимуществом данных предложений является отсутствие требований об обязательной покупке заемщиком полиса личного страхования, а также возможность получения кредита по двум документам (список опубликован на сайте)», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.