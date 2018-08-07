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Банк ВТБ улучшил условия по отдельным программам автокредитования
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Банк ВТБ улучшил условия по отдельным программам автокредитования 

Банки.ру 3 часа назад
ВТБ снизил ставку на 0,1—1,1 процентного пункта по кредиту на покупку нового автомобиля Chevrolet NIVA. Теперь оформить ссуду на приобретение новой машины стало возможно по ставке 13,9% годовых, как по базовому тарифу, так и по программе с остаточным платежом.
Минимальный первоначальный взнос остался без изменений и составляет 20% собственных средств заемщика от стоимости транспортного средства. Сумма займа варьируется от 100 тыс. рублей до 1,5 млн рублей (по программе с отсрочкой погашения — до 1 млн рублей), а срок кредита — от одного года до пяти лет (по программе с остаточным платежом — до трех лет). Максимальный размер последнего платежа зависит от величины первоначального взноса и находится в диапазоне от 45% до 50% от стоимости автомобиля.
Продуктовый виджет
Процентная ставка будет увеличена на 2 процентных пункта при получении ссуды по базовой программе без страхования КАСКО.
«Помимо привлекательных ставок преимуществом данных предложений является отсутствие требований об обязательной покупке заемщиком полиса личного страхования, а также возможность получения кредита по двум документам (список опубликован на сайте)», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.
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