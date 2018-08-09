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ЦБ спрогнозировал сохранение текущих ставок по кредитам
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ЦБ спрогнозировал сохранение текущих ставок по кредитам 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Об этом сообщает RT со ссылкой на сообщение пресс-службы Банка России. В ЦБ отмечают, что величина ставок по кредитам определяется рядом факторов, среди которых — размер ставок по депозитам и инфляционные ожидания населения.
"Сейчас банки привлекают депозиты населения по ставкам 5-6 процентов годовых. Это позволяет обеспечить привлекательность сбережений в рублях при текущих инфляционных ожиданиях вкладчиков (далеко не все пока верят в возможность закрепления инфляции вблизи 4 процентов). С учетом уровня ставок по депозитам, а также перечисленных выше факторов ставки по кредитам формируются на текущих уровнях. Снижение инфляционных ожиданий будет способствовать снижению ставок по банковским продуктам", — цитирует портал сообщение ЦБ.
При этом кредитная активность заемщиков усилилась, а банки начали проводить акции по снижению ставок на ряд кредитных продуктов. Ранее ЦБ анонсировал второе за этот год повышение коэффициентов риска по необеспеченным потребительским кредитам (в зависимости от их полной стоимости) для охлаждения рынка. Чем выше полная стоимость кредита, тем сильнее поднимутся коэффициенты риска. Новая шкала должна начать применяться для кредитов, выданных с 1 сентября.
В ЦБ отмечали, что решение принимается для того, чтобы обеспечить качественный рост кредитных портфелей банков и не увеличивать закредитованность населения. Позднее зампред Банка России Василий Поздышев уточнял, что повышение коэффициентов риска может стать и менее сильным, чем заявлялось до этого, но банки взамен должны будут сами предложить меры, которые бы ограничили потребкредитование.
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