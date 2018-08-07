Челябинск будет расти не вширь, а вглубь и ввысь

В 2018 году по сравнению с 2017 годом объемы сдачи нового жилья в Челябинской области должны возрасти с 1,4 до 1,46 миллиона квадратных метров, а к 2024 году составить не менее двух миллионов квадратных метров, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на министра строительства и инфраструктуры региона Виктора Тупикина

В первом полугодии 2018 года На Южном Урале введено более 554 тысяч квадратных метров жилья, в том числе свыше 300 тысяч квадратных метров — индивидуального. Лидерами строительства остаются Челябинск, Миасс, Кыштым и Чебаркуль. К 2024 году предполагается снизить максимальную процентную ставку по ипотеке до 7,5% годовых. Средняя российская семья получит возможность заработать на отдельную квартиру в течение двух с половиной лет. Ожидается, что 2024 год станет переломным в ликвидации ветхоаварийного жилья. С этого года количество сносимого аварийного жилья впервые будет превышать количество жилья, признаваемого аварийным. В нынешнем году из бюджета Челябинской области было направлено более миллиарда рублей на ликвидацию 80 тысяч квадратных метров ветхоаварийного жилья. На строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в новостройках выделено 5,8 миллиарда рублей, что почти в четыре раза больше, чем в 2017 году. Деньги пошли на строительство более 40 обьектов образования, здравоохранения, спорта, культуры и коммунального хозяйства, в том числе новых школ на 300, 500, тысячу и полторы тысячи учащихся в Чурилово, на Краснопольской площадке в Курчатовском районе Челябинска, в 55-м микрорайоне, регионального центра подготовки по шорт-треку, детских садов в Челябинске, Аше и Сосновском районе.

С начала года на реализацию приоритетного проекта «Городская среда» направлено более 1,054 миллиарда рублей, в том числе 854 миллиона рублей из федерального бюджета и свыше 200 миллионов — из областного, а также 50 миллионов из бюджетов территорий. Средства использованы на благоустройство девяти выбранных самими жителями общественных территорий, в том числе территории детской спортивной школы «Факел» в Калиниском районе, тропы здоровья в парке Никольская роща, парков и скверов в Курчатовском, Металлургическом, Ленинском, Центральном, Тракторозаводском и Советском районах. До начала октября будут приведены в порядок экологический парк в Магнитогорске, спуск к озеру Синара в Снежинске, парк Александра Пушкина в Кыштыме и парк «Молодежный» в Златоусте.