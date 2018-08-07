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Рынок готового жилья Москвы движется к затовариванию
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Рынок готового жилья Москвы движется к затовариванию 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Застройщики не могут продать квартиры до ввода дома в эксплуатацию, и доля готовых новостроек на первичном рынке между Третьим транспортным кольцом и МКАД превысила треть всего рынка столичной недвижимости.
В Москве строят существенно больше, чем продают. Застройщики не могут реализовать квартиры до ввода дома в эксплуатацию, констатируют эксперты «ИРН-Консалтинг».
Доля готовых новостроек на первичном рынке между Третьим транспортным кольцом и МКАД уже превысила треть всего рынка недвижимости Москвы. К тому же, покупатели нового жилья снова обратили внимание на небольшие квартиры-студии. За год спрос на них вырос в полтора раза, а цены заметно увеличились. Почему переизбыток новостроек не ведет к существенному снижению цен?
Артем Цогоев, управляющий партнер компании «Квартур»
«Отмечается, что эти показатели сейчас достигли 19%, а в 2017 году они были на уровне 14%. Это доля готового жилья среди всех новостроек, то есть фактически изменения случились, но не драматические. Что касается того, почему не меняются цены из-за увеличения показателей готового жилья, здесь все достаточно сложно. Если посмотреть на динамику спроса, она устойчиво высокая. Это связано с тем, что ипотечные ставки становятся ниже и людям становится комфортнее приобретать новостройки, потому что на новостройки, как правило, действуют всякие программы субсидирования. Сейчас по кредитам на новостройки ставки доходят до 6% и даже, может быть, ниже опускаются в некоторых случаях. Почему в целом не действуют рыночные законы? Наверное, все-таки это связано с тем, что доля готового жилья все-таки это один из элементов общей картины, и общая картина все-таки сбалансирована. Понятно, что растет доля готового жилья, но, что это за квартиры? Как правило, когда дом уже построен, остаются только квартиры большой площади — это трехкомнатные или какие-то квартиры, которые не являются ликвидными. То есть с плохим видом или с неправильной планировкой. Это количество зависает, действительно, на какое-то время, но все равно продаются. Нельзя сказать, что квартиры, которые были построены пять лет назад, все так же не проданы».
Ранее сообщалось, что в этом году на рынке новостроек в Московском регионе наблюдается уверенный рост их стоимости. В первом полугодии, по данным ЦИАН, увеличивались не только средние цены предложения в ключевых жилых комплексах, но и новинки рынка стали на него выходить по более высоким ценовым уровням, чем раньше.
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