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В Петербурге всего 11 бизнес-центров имеют эко-сертификаты
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В Петербурге всего 11 бизнес-центров имеют эко-сертификаты 

АСН-Инфо 3 часа назад
Фото: АСН-Инфо
В Санкт-Петербурге всего 11 бизнес-центров суммарной площадью 203 тыс. кв. м построены по концепции green development и имеют эко-сертификаты.
Об этом сообщил генеральный директор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков.
«Энергоэффективность и экологичность офисных объектов не делает их более привлекательными для большинства арендаторов. Исключение составляют иностранные инвесторы и арендаторы, особенно из крупных компаний, у которых поддержка экопроектов прописана в корпоративных документах. Но таковых совсем немного и, учитывая сегодняшние геополитические реалии, их число вряд ли вырастет», — отметил он.
По словам эксперта, арендные ставки у объектов, имеющих эко-сертификаты и без таковых, практически не отличаются.
Отвечая на вопрос АСН-инфо, Николай Пашков признал, что теоретически собственники бизнес-центров должны быть заинтересованы в использование энергоэффективных технологий, поскольку это должно позволить сэкономить на операционных расходах. «Но пока практика жизни демонстрирует, что особого интереса у девелоперов таких объектов к „зеленым технологиям“ не имеется», — добавил он.
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