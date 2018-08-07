Лариса Жигирева возглавила розничный бизнес ВТБ в Псковской области

Группе ВТБ работает более десяти лет. Занимала руководящие должности в структуре розничного бизнеса банка в регионе, отвечая за качество клиентского сервиса и продажи розничных продуктов. С 2014 года занимала должность заместителя управляющего по розничному бизнесу ВТБ в Псковской области.

«Наш приоритет — качественное обслуживание клиентов и рост основных бизнес-показателей банка ВТБ в регионе. В первом полугодии мы добились хорошей динамики на рынке и планируем ее наращивать. На это направлен весь опыт и знания нашей команды», − прокомментировала Лариса Жигирева.

По итогам первого полугодия 2018 года совокупный кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в Псковской области составил 6,6 млрд руб. С начала года банк выдал жителям региона кредитов на сумму 1,5 млрд руб., что на 35% больше показателя за аналогичный период 2017 года. Портфель привлеченных средств за шесть месяцев вырос на 16%, составив 5,2 млрд руб.