«Интеркоммерц» собирается банкротить крупнейшую микрофинансовую организацию

МФК должна «Интеркоммерцу» 2,7 млрд руб. по кредиту. Кредит был реструктурирован, рассказывал представитель АСВ, и должен быть погашен в декабре 2019 г., однако с апреля 2017 г. МФК перестала соблюдать график платежей.

Компания первый раз слышит о планах «Интеркоммерца», ответил представитель «Домашних денег» на вопрос «Ведомостей» о заявлении банка. «МФК активно работает с АСВ над погашением задолженности», — отметил он, добавив, что по договору погашение основного долга начнется 31 декабря 2019 г. «Ведомости» ожидают ответа представителя АСВ.

АСВ является крупнейшим кредитором «Домашних денег»: на I квартал 2018 г. из 3,58 млрд руб долга МФК перед банками 3,25 млрд приходилось на банки под управлением агентства — «Интеркоммерц», Вега-банк, Маст-Банк и «Финансовый стандарт». По кредитам Маст-банку и «Финансовому стандарту» на общую сумму 276 млн руб. МФК также нарушает условия по платежам, указывал представитель АСВ, отмечая, что оба этих кредита были реструктурированы и срок их погашения был перенесен на сентябрь 2019 г. Долг «Домашних денег» перед Вега-банком составлял 273 млн руб., из которых 79 млн АСВ взыскало в суде. «Домашние деньги» подали апелляцию на это решение. Разбирательства назначены на 21 августа.

У МФК также был долг перед банком «Русский стандарт»: на конец I квартала 2018 г. он составлял 587 млн руб. Сейчас долг перед «Русским стандартом» погашен, сообщил «Ведомостям» представитель «Домашних денег». По информации «Коммерсанта», МФК погасила долг, передав банку портфель займов физических лиц. Представитель «Русского стандарта» отказался от комментариев.