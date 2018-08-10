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Еще девять домов по программе реновации планируется ввести в Москве до конца года
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Еще девять домов по программе реновации планируется ввести в Москве до конца года 

Агентство «Москва» 17 минут назад
Фото: Российская Газета
Строительство порядка 30 домов для программы реновации жилого фонда ведется в Москве, девять из них планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.
«Сейчас порядка 30 домов находится в строительстве в рамках первой волны программы. Пока это те объекты, которые мы строили для других программ, но переформатируем под стандарты реновации», — заявил он.
Он также отметил, что строящиеся дома расположены в девяти округах Москвы (за исключением ЗелАО и ТиНАО).
«На август — сентябрь текущего года запланирован ввод домов по адресам: Бескудниковский, мкр-н 5, корп. 7, ул. Долгопрудная д. 12, Северное Измайлово, мкр-н 80. В октябре — декабре: Котловка, квартал 18, корп. 6, Котловка, квартал 18, корп. 8, Проспект Вернадского, квартал 32-33, корп. 77-1, Проспект Вернадского, квартал 32-33, корп. 54, проезд Шокальского д. 33, ул. Нагорная д. 13, корп. 2, корп. 3», — заключил А. Бочкарев.
Агентство «Москва»: последние новости
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