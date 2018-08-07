В 2018 году жилье по программе реновации получат жители 40 пятиэтажек

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«В программу включен 5 тыс. 171 дом общей площадью 16,3 млн кв. м. В рамках программы новые квартиры получат 1 млн москвичей. По состоянию на 1 августа 2018 г., введено в эксплуатацию 33 новых дома, из которых 12 домов переданы под заселение. В строительстве находится 34 дома. До конца 2018 г. начнется строительство 110 домов. Всего (с учетом 12 заселяемых домов) до конца 2018 г. планируется начать заселение около 30 стартовых домов, что позволит начать переселение жителей порядка 40 домов (около 3,7 тыс. квартир, около 10 тыс. жителей)», — говорится в материалах.

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