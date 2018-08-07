Ещё
В 2018 году жилье по программе реновации получат жители 40 пятиэтажек
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.41
$
63.67
73.59
73.84
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
74.55
+0.00 Золото
1210.02
–0.01 РТС
1147.16
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1596
–0.0091
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

В 2018 году жилье по программе реновации получат жители 40 пятиэтажек 

Москва меняется 5 часов назад
Фото: Москва меняется
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«В программу включен 5 тыс. 171 дом общей площадью 16,3 млн кв. м. В рамках программы новые квартиры получат 1 млн москвичей. По состоянию на 1 августа 2018 г., введено в эксплуатацию 33 новых дома, из которых 12 домов переданы под заселение. В строительстве находится 34 дома. До конца 2018 г. начнется строительство 110 домов. Всего (с учетом 12 заселяемых домов) до конца 2018 г. планируется начать заселение около 30 стартовых домов, что позволит начать переселение жителей порядка 40 домов (около 3,7 тыс. квартир, около 10 тыс. жителей)», — говорится в материалах.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
Сообщение В 2018 году жилье по программе реновации получат жители 40 пятиэтажек появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
В Москве пройдет акция «Офлайн-среда» В Москве пройдет акция «Офлайн-среда» Столичный велопрокат Велобайк снизил цену на некоторые тарифы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»430
Правительство не смогло выполнить поручение Путина279
Украина оставила «Газпром» без денег276
«Северный поток-2» прошел точку невозврата213
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США589
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение