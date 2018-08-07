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В Башкирии собираются ввести новые меры поддержки инвесторов
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В Башкирии собираются ввести новые меры поддержки инвесторов 

ГОРОБЗОР.РУ 4 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Глава Минэкономразвития РБ Сергей Новиков на заседании Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию экспорта рассказал о новых законопроектах, направленных на внедрение новых мер господдержки инвесторов. Как сообщает пресс-служба руководителя Башкирии, среди них предусмотрены субсидии, налоговые льготы и привлечение инвестиций в моногорода республики.
Так, предлагается ввести налоговые льготы на имущество для организаций, которые реализуют в регионе крупные проекты с объёмом финансирования от 10 до 100 млн рублей. Для этих предприятий планирут снизить размер налога на имущество до 1% на 3 налоговых периода. По словам Сергея Новикова, данные меры помогут 80 небольшим проектам с общим объёмом инвестиций к 2020 году порядка 2 млрд рублей.
Другой законопроект предусматривает налоговые льготы на имущество и прибыль для предприятий со специальным инвестиционным контрактом. Документ коснется проектов с минимальным объёмом инвестиций от 750 млн рублей на период до 2025 года. На территории Башкирии предлагается снизить ставку налога на прибыль до 4,5%, а от налога на имущество освободить вовсе.
— В качестве ещё одного механизма поддержки предлагается субсидирование затрат инвесторов на приобретение оборудования для реализации приоритетных проектов в сфере промышленности. Поддержка будет оказываться на условиях софинансирования — не более 100 млн рублей на одного получателя, — было сказано на заседании.
В рамках Республиканской адресной инвестиционной программы могут ввести бюджетный резерв, объём которого достигает до 1 млрд рублей в год. Согласно словам главы Минэкономразвития, эти средства направят на реализацию 11 проектов с общим объёмом инвестиций к 2023 году порядка 48 млрд рублей.
— Ещё один законопроект — о территориях опережающего социально-экономического развития РБ — направлен на привлечение инвестиций в Агидель, Сибай, Межгорье и моногорода региона. Документ предусматривает освобождение инвесторов от налога на имущество организаций и на землю, а также понижение ставки по налогу на прибыль, — говорится в пресс-релизе.
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