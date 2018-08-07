ОЭЗ «Дубна» превысила все плановые показатели по итогам первого полугодия 2018 года

Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев на общем собрании коллектива Управляющей компании ознакомил сотрудников с итогами первого полугодия 2018 года. Он отметил, что благодаря поддержке областного правительства, а также профессионализму каждого специалиста особая экономическая зона перевыполнила взятые на себя обязательства по всем показателям и привел несколько итоговых цифр и фактов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

»Сегодня в Подмосковье при поддержке региональной власти реализуются десятки масштабных инвестиционных проектов, — отметил Антон Афанасьев. — Беспрецедентные льготы и огромное внимание руководства области к нашей ОЭЗ, участие в решении всех вопросов по проектам ее резидентов позволяют «Дубне» активно развивать инфраструктуру, создавая привлекательные условия для инвесторов. При плане привлечения 12 резидентов в 2018 году, только за первое полугодие с инновационными проектами в ОЭЗ уже пришли 15 компаний. Объем заявленных ими инвестиций превышает 5,5 миллиарда рублей, а семь из них планируют строить на обеих площадках зоны собственные предприятия самого различного профиля деятельности. Это полугодие вообще стало самым активным за все время существования ОЭЗ в плане возведения компаниями своих научно-производственных комплексов и офисно-деловых зданий — до конца года такое строительство планируют завершить 12 резидентов».

Антон Афанасьев подчеркнул, что действующие резиденты на сегодняшний день нарастающим итогом уже обеспечили инвестиционные вложения в реализацию своих проектов на сумму почти 19 миллиардов рублей и произвели продукции более чем на 25 миллиардов рублей.