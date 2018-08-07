Ещё
ОЭЗ «Дубна» превысила все плановые показатели по итогам первого полугодия 2018 года
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.41
$
63.67
73.59
73.84
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
74.55
+0.00 Золото
1209.24
–0.02 РТС
1147.16
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1596
–0.0091
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

ОЭЗ «Дубна» превысила все плановые показатели по итогам первого полугодия 2018 года 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев на общем собрании коллектива Управляющей компании ознакомил сотрудников с итогами первого полугодия 2018 года. Он отметил, что благодаря поддержке областного правительства, а также профессионализму каждого специалиста особая экономическая зона перевыполнила взятые на себя обязательства по всем показателям и привел несколько итоговых цифр и фактов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.
»Сегодня в Подмосковье при поддержке региональной власти реализуются десятки масштабных инвестиционных проектов, — отметил Антон Афанасьев. — Беспрецедентные льготы и огромное внимание руководства области к нашей ОЭЗ, участие в решении всех вопросов по проектам ее резидентов позволяют «Дубне» активно развивать инфраструктуру, создавая привлекательные условия для инвесторов. При плане привлечения 12 резидентов в 2018 году, только за первое полугодие с инновационными проектами в ОЭЗ уже пришли 15 компаний. Объем заявленных ими инвестиций превышает 5,5 миллиарда рублей, а семь из них планируют строить на обеих площадках зоны собственные предприятия самого различного профиля деятельности. Это полугодие вообще стало самым активным за все время существования ОЭЗ в плане возведения компаниями своих научно-производственных комплексов и офисно-деловых зданий — до конца года такое строительство планируют завершить 12 резидентов».
Антон Афанасьев подчеркнул, что действующие резиденты на сегодняшний день нарастающим итогом уже обеспечили инвестиционные вложения в реализацию своих проектов на сумму почти 19 миллиардов рублей и произвели продукции более чем на 25 миллиардов рублей.
«В настоящее время в подмосковной ОЭЗ «Дубна» 144 инвестора. Положительную динамику развития показывают как технико-внедренческие, так и промышленно-производственные компании. Только с начала года резидентами произведено продукции на сумму свыше трех миллиардов рублей, объем налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, составил 311 миллионов рублей. Инвесторы получили налоговые льготы на сумму свыше 192 миллионов рублей, объем льгот по уплате таможенных платежей составил 107 миллионов рублей. Компаниями было создано 242 новых рабочих места, большинство — для жителей наукограда, молодых дубненцев», — отметил заместитель председателя Правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.
360tv.ru: последние новости
Ввод жилья в I полугодии 2018 года увеличился по отношению к соответствующему периоду 2017 года Землю с самым популярным почтовым индексом в мире продадут за $1 млрд Власти Екатеринбурга определили районы для реновации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»430
Правительство не смогло выполнить поручение Путина279
Украина оставила «Газпром» без денег276
«Северный поток-2» прошел точку невозврата213
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США589
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение