Москва будет строить до 9 млн кв. м недвижимости в год

"О вводе недвижимости: в этом году у нас результаты лучше, чем в прошлом. Тот объем недвижимости, который у нас есть, позволяет нам говорить, что Москва будет стабильно строить по 8-9 млн кв. метров недвижимости каждый год", — сказал Хуснуллин.

Ранее в докладе об итогах работы столичного стройкомплекса за семь месяцев 2018 года он отмечал, что с начала года в Москве введено 3,3 млн кв. м недвижимости, в том числе 1,2 млн кв. м жилья.