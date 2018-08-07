Ещё
Москва будет строить до 9 млн кв. м недвижимости в год
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.70
73.72
73.90
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
74.64
+0.17 Золото
1212.84
–0.05 РТС
1147.16
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1621
–0.0108
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Москва будет строить до 9 млн кв. м недвижимости в год 

ТАСС 17 часов назад
Фото: dom.lenta.ru
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Власти Москвы планируют строить по 8-9 млн кв. м недвижимости каждый год, сообщил журналистам во вторник вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.
"О вводе недвижимости: в этом году у нас результаты лучше, чем в прошлом. Тот объем недвижимости, который у нас есть, позволяет нам говорить, что Москва будет стабильно строить по 8-9 млн кв. метров недвижимости каждый год", — сказал Хуснуллин.
Ранее в докладе об итогах работы столичного стройкомплекса за семь месяцев 2018 года он отмечал, что с начала года в Москве введено 3,3 млн кв. м недвижимости, в том числе 1,2 млн кв. м жилья.
ТАСС: последние новости
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР «Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье Провинциалы придумали новую схему отъема квартир у москвичей
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне приготовились к нищете157
Чек за коммуналку в пять раз превысил инфляцию119
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР27
«Северный поток-2» прошел точку невозврата213
Почему США не хотят «дожимать» российскую экономику5
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение