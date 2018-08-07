Москва будет строить до 9 млн кв. м недвижимости в год 

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Власти Москвы планируют строить по 8-9 млн кв. м недвижимости каждый год, сообщил журналистам во вторник вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.
"О вводе недвижимости: в этом году у нас результаты лучше, чем в прошлом. Тот объем недвижимости, который у нас есть, позволяет нам говорить, что Москва будет стабильно строить по 8-9 млн кв. метров недвижимости каждый год", — сказал Хуснуллин.
Ранее в докладе об итогах работы столичного стройкомплекса за семь месяцев 2018 года он отмечал, что с начала года в Москве введено 3,3 млн кв. м недвижимости, в том числе 1,2 млн кв. м жилья.