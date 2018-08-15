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ЦБ выявил в московском «ОФК Банке» операции по выводу активов с ущербом на 8 млрд руб
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ЦБ выявил в московском «ОФК Банке» операции по выводу активов с ущербом на 8 млрд руб 

Прайм 50 минут назад
Фото: РАПСИ
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. ЦБ РФ в ходе проверки лишившегося в апреле лицензии московского "ОФК Банка" выявил у него операции, направленные на вывод активов путем кредитования сомнительных заемщиков с ущербом на сумму более 8 миллиардов рублей, сообщает регулятор в среду.
"Временная администрация по управлению ПАО «ОФК Банк»… выявила операции по выводу активов банка посредством кредитования компаний, в том числе аффилированных с собственниками банка, имеющих сомнительную платежеспособность, с причинением ущерба банку на сумму более 8 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.
Как сообщал ЦБ РФ в мае, активы банка по результатам обследования составили 11,271 миллиарда рублей, обязательства — 28,775 миллиарда рублей. Таким образом, «дыра» в капитале банка составляла 17,5 миллиарда рублей.
Банк России с 16 апреля отозвал лицензию у «ОФК Банка». Как сообщал регулятор, проблемы в деятельности «ОФК Банка» возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибуции алкогольной продукции. Руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности. Более того, одной из причин возникновения финансовой неустойчивости «ОФК Банка» явился корпоративный конфликт, следствием которого стал отказ либо неспособность крупнейших заемщиков обслуживать свои обязательства перед кредитной организацией.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 апреля занимал 127-е место в банковской системе РФ.
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