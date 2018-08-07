Ещё
В Крыму начался ипотечный бум
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.41
$
63.67
73.59
73.84
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
74.55
+0.00 Золото
1210.02
–0.01 РТС
1147.16
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1596
–0.0091
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

В Крыму начался ипотечный бум 

dom.lenta.ru 2 часа назад
Фото: dom.lenta.ru
В первом полугодии 2018 года в Крыму выдано в 2,5 раза больше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период 2017-го. Об этом говорится в материалах Минстроя России, поступивших в редакцию «Дома» во вторник, 7 августа.
Как заявил заместитель главы Минстроя Никита Стасишин, ипотека стала одной из точек роста развития строительной отрасли в регионе, что объясняется все большей доступностью жилищных кредитов для населения полуострова.. «В Крыму год от годаувеличивается объем выдачи ипотеки. Сегодня среднероссийская ставка уже опустилась до 9,62 процента, важно чтобы здесь она опустилась еще ниже», — добавил Стасишин.
Замминистра добавил, что с 1 июля 2018 года по всем проектам, строящимся в Крыму, заработало банковское сопровождение. «В данном случае мы говорим о документарном банковском сопровождении. В скором времени будет опубликован документ, в котором будет прописан весь объем необходимых для предоставления в банк документов», — отметил замминистра.
«Если у какой-то компании появляется недопонимание с банком, обе стороны могут обращаться в конфликтную комиссию, либо через Ассоциацию застройщиков Республики Крым, либо напрямую в Минстрой России. Мы максимально быстро рассмотрим ситуацию, понимая, что стройку нужно, мягко говоря, не остановить», — подчеркнул Стасишин.
Ранее в Минстрое сообщали, что по итогам 2017 года в Крыму и городе федерального значения Севастополе было выдано в два раза больше ипотечных кредитов, чем по итогам 2016-го. Так, в республике Крым в 2017 году было выдано 1386 ипотечных кредитов на сумму в 2,6 миллиарда рублей против 642 кредитов годом ранее. В Севастополе — 508 кредитов на 1,01 миллиарда рублей против 235 кредитов по итогам 2016-го.
dom.lenta.ru: последние новости
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье Провинциалы придумали новую схему отъема квартир у москвичей По этажам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»430
Правительство не смогло выполнить поручение Путина279
Украина оставила «Газпром» без денег277
«Северный поток-2» прошел точку невозврата213
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США589
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение