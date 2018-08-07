В Крыму начался ипотечный бум

В первом полугодии 2018 года в Крыму выдано в 2,5 раза больше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период 2017-го. Об этом говорится в материалах Минстроя России , поступивших в редакцию «Дома» во вторник, 7 августа.

Как заявил заместитель главы Минстроя Никита Стасишин , ипотека стала одной из точек роста развития строительной отрасли в регионе, что объясняется все большей доступностью жилищных кредитов для населения полуострова.. «В Крыму год от годаувеличивается объем выдачи ипотеки. Сегодня среднероссийская ставка уже опустилась до 9,62 процента, важно чтобы здесь она опустилась еще ниже», — добавил Стасишин.

Замминистра добавил, что с 1 июля 2018 года по всем проектам, строящимся в Крыму, заработало банковское сопровождение. «В данном случае мы говорим о документарном банковском сопровождении. В скором времени будет опубликован документ, в котором будет прописан весь объем необходимых для предоставления в банк документов», — отметил замминистра.

«Если у какой-то компании появляется недопонимание с банком, обе стороны могут обращаться в конфликтную комиссию, либо через Ассоциацию застройщиков Республики Крым, либо напрямую в Минстрой России. Мы максимально быстро рассмотрим ситуацию, понимая, что стройку нужно, мягко говоря, не остановить», — подчеркнул Стасишин.

Ранее в Минстрое сообщали, что по итогам 2017 года в Крыму и городе федерального значения Севастополе было выдано в два раза больше ипотечных кредитов, чем по итогам 2016-го. Так, в республике Крым в 2017 году было выдано 1386 ипотечных кредитов на сумму в 2,6 миллиарда рублей против 642 кредитов годом ранее. В Севастополе — 508 кредитов на 1,01 миллиарда рублей против 235 кредитов по итогам 2016-го.