Банки надувают кредитный пузырь

«Свободная пресса» уже писала, что долги россиян по кредитам растут в два раза быстрее их зарплат. Рост объема потребительских кредитов в июне 2018 года составил 15,9% в годовом выражении, тогда как реальные зарплаты выросли лишь на 7,2%. 1 августа министр экономического развития Максим Орешкин даже заявил, что быстрый рост потребительского кредитования угрожает инфляцией, мешает понижению ключевой ставки ЦБ и затрудняет кредитование предприятий.

Но, несмотря на это предупреждение, российские банки продолжают наращивать объемы именно потребительского кредитования, а не займов малому и среднему бизнесу. 7 августа Сбербанк представил свои финансовые результаты за первые семь месяцев года. Оказалось, что в июле выдачи кредитов населению стали рекордными и достигли 290 млрд руб. Этот показатель вырос на 5,5% по сравнению с прошлым месяцем, и на 70,6% по сравнению с прошлым годом.

Аналогичную динамику демонстрируют и другие крупные банки. Так, июль в плане выдачи розничных кредитов стал рекордным для ВТБ — их сумма превысила 116 млрд руб. «Альфа-банк» нарастил свой портфель потребительских кредитов на 19,8% по сравнению с прошлым месяцем. По сравнению с июлем прошлого года рост еще более разителен — 121,6%. В банке «Восточный» сообщили «Коммерсанту», что в прошлом месяце выдали розничных кредитов на 10% больше показателей июня и на 25% — больше выдач июля 2017 года. О рекордных результатах отчитались и в «Возрождении».

По данным Банка России, за первое полугодие 2018 года портфель потребительских кредитов вырос на 1,1 трлн. рублей — до 13,3 трлн. Увеличивается и средний размер займов. Если во втором квартале 2017 года средний размер потребительского кредита (без учета ипотеки, кредитных карт и автокредитов) по данным «Национального бюро кредитных историй» составлял 145 тыс. рублей, то во втором квартале текущего года этот показатель подскочил до 199 тыс. руб.

Как убеждают аналитики в банках, рост потребительского кредитования связан с оптимизмом россиян на фоне роста зарплат и снижения безработицы, а также с реализацией отложенного спроса на фоне снижения кредитных ставок. Однако не все экономисты считают, что потребительский бум объясняется именно этим. По одной из версий, банки намеренно предлагают привлекательные кредитные продукты, так как, во-первых, давать деньги в долг населению сейчас безопаснее, чем работать с бизнесом, который может попасть под санкции. А, во вторых, ЦБ принял решение о повышении коэффициентов риска по выданным после 1 сентября 2018 года необеспеченным потребительским ссудам в зависимости от процентной ставки по кредиту. Это подталкивает банки выдавать побольше кредитов «здесь и сейчас» до вступления нормы в силу.

Что касается «потребительского оптимизма» россиян, о котором рапортуют в банках и кредитных организациях, он вызывает большие сомнения. По данным свежего опроса «Левада-центра» *, экономические ожидания граждан заметно ухудшились на фоне повышения НДС и ожидания повышения пенсионного возраста. 30% респондентов считают, что экономическая ситуация в ближайший год будет неблагоприятной, тогда как в мае этот показатель составлял только 21%.

По экспертным оценкам, общая сумма взятых населением кредитов близка к 10% ВВП России. С точки зрения финансистов — это максимум для восточноевропейских стран, к которым они относят и РФ.

Тревожно и то, что растет процент невозврата по кредитам. Как сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП), общий долг россиян по исполнительным листам на 1 июня достиг 4,4 трлн рублей, хотя по итогам I квартала он составлял 4 трлн. Объем задолженности перед банками составляет около 40% от всей суммы, по которой принято судебное решение о взыскании, — 1,7 трлн рублей. Остальное приходится на долги по оплате ЖКХ и другие просроченные платежи.

Заместитель директора Института актуальной экономики Иван Антропов считает, что если экономическая ситуация в стране не начнет улучшаться, рост потребительского кредитования может стать серьезной проблемой как для банков, так и для населения.

— Особого потребительского оптимизма населения я не замечаю. Если бы это было так, значительно росли бы объемы розничных продаж. Но в реальности активное кредитование не приводит к увеличению объемов розничной торговли. Показатели роста там скромные, в пределах 2%. Кредиты идут либо на покрытие текущих нужд, либо на приобретение товаров длительного пользования. Это видно по тому, что происходит рост кредитов свыше 500 тысяч рублей, а мелкие кредиты переходят к различным микрофинансовым организациям.

Но кардинально это картину не меняет. Увеличение потребительского кредитования не ведет к увеличению объемов розничной торговли, а, значит, об оптимизме говорить не приходится.

Кредитование — это вынужденная мера, с помощью которой люди замещают те деньги, которые у них были раньше, но не хватает сейчас.

«СП»: — Но ведь по статистике в последние месяцы начался не только рост номинальных зарплат, но и рост реальных доходов населения. Это не влияет на кредитную активность граждан?

— С ростом доходов не все так гладко. В последние месяцы мы наблюдали красивую картинку, обусловленную формальным ростом зарплат бюджетников, завершением выполнения предыдущих майских указов. Но этот рост оставался преимущественно на бумаге за счет различных ухищрений. Например — перевода сотрудников на неполную ставку с сохранением прежнего оклада. По бумагам зарплата выросла, на деле же человек получает сокращение различных надбавок.

Индекс деловой активности (PMI) на российских предприятиях с апреля стремительно снижается. Если весной наблюдался рост, который объяснялся подготовкой, а потом и проведением чемпионата мира по футболу, то сейчас эти показатели стали падать.

Индекс PMI стремится к 50 пунктам, а эта та граница, которая разделяет позитивный и негативный настрой. Сейчас предприниматели оценивают ситуацию со спросом, как крайне негативную. Последний раз такие настроения фиксировались в начале 2016 года. Все ждут продолжения кризиса. Оптимизм, пожалуй, только у правительственных экономистов. А у населения и бизнеса его не наблюдается.

«СП»: — Есть ли какая-то грань, за которой кредитный пузырь может лопнуть?

— Все зависит от того, как будут обстоять дела с доходами населения. Но текущие тенденции неутешительны. За второй квартал этого года судебная задолженность населения выросла на 40%. В основном — из-за просрочки по банковским кредитам. Люди берут кредиты, но возвращать их не могут. Рост таких случаев происходит лавинообразно.

Это уже не какая-то отдаленная перспектива, а серьезная угроза.

Стремительный рост просрочки негативно сказывается и на финансовом положении банков, и на финансах населения, к которому приходят судебные приставы и заставляют думать, за счет какого имущества погасить долги.

«СП»: — Почему же банки продолжают наращивать линейку потребительских кредитов, если они уже сталкиваются с ростом невозвратов?

— Это желание получить выгоду на внутреннем рынке. Сейчас наблюдается тенденция к усилению санкций. У банков осложняется процесс получения дешевого заемного капитала. Кредиты у нас дорогие. Чтобы сохранить какую-то доходность многие идут на риски и стараются стимулировать потребительские кредиты населению. Ставки по ним достаточно высокие, и это дает хорошую доходность для банков.

«СП»: — Как выйти из этой ситуации?

— Если начнется настоящий, а не бумажный рост доходов, то с этой ситуацией население справится. Как правило, когда материально положение людей улучшается, у них становится больше займов, но их средний размер снижается, что облегчает возврат. Если же экономическая ситуация не улучшится, это может стать серьезной проблемой как для финансового сектора, так и для экономики в целом, и для населения.