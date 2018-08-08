Кредитная кабала: россияне загоняют себя в личный дефолт?

Россияне берут взаймы все большие суммы на все более длительный срок. Почему банки готовы давать в долг все больше необеспеченных кредитов и не накроет ли страну новая волна закредитованности?

Кредит на дефолтный кредит

Во II квартале 2018 года по всем некарточным банковским продуктам наблюдается заметный рост средней суммы и среднего срока кредита. Об этом сообщается в исследовании БКИ Equifax.

За год средняя сумма потребительского кредита увеличилась со 130 тыс. (II квартал 2017 года) более чем на треть, до 180 тыс. рублей. Средняя сумма ипотечного кредита составляет 2,2 млн рублей, увеличившись за год на 200 тыс. рублей. Средний лимит по кредиткам остался без изменения на уровне 55 тыс. рублей. В исследовании также указывается, что средний срок потребительского кредит увеличился до 27 месяцев с 24 месяцев годом ранее.

Распределение клиентов по числу активных банковских кредитов остается стабильным. У большинства — 58,2% — имеется по одному кредиту, 28,3% заемщиков имеют по два кредита, 10,4% — по три.

В исследовании отмечается тревожная тенденция. «Несмотря на наличие у клиентов дефолтного кредита, финансовые организации продолжают выдавать им новые кредиты: займы МФО, кредитные карты, потребительские кредиты. У клиента на момент получения нового кредита есть действующий кредит с длительностью просроченной задолженности 90 дней и более). В 2018 году большая часть подобных выдач приходится на микрофинансовые организации», — говорится в исследовании. Одновременно во II квартале продолжился рост количественной доли МФО-займов и достиг 10,6%.

Запасаем займы впрок

При прочих равных по символическим кредитным суммам банки предлагают более высокие ставки. Поэтому, не ожидая роста личного благосостояния, заемщики предпочитают запасаться впрок. Благо само по себе потребительское кредитование характеризуется сейчас повышенным предложением на фоне того, что розница за последний год снова стала полновесным драйвером для банкиров, считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин.

По его мнению, это также способствует смягчению условий кредитования в целом и росту среднего чека в частности.

Сбербанке подчеркнули, что заметное снижение ставок и новый подход к ценообразованию, предусматривающий зависимость ставки от суммы кредита, являются весомыми причинами увеличения среднего размера кредита. Учитывая повышения уровня доступности кредитов, клиенты охотнее решаются на дорогие покупки, чем в период более высоких ставок.

Исполняющий обязанности генерального директора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников отмечает, что рост потребительского кредитования происходит за счет сегмента кредитов наличными на суммы более 100 тыс. рублей, где средний чек составляет примерно 330 тыс. рублей.

«Это связано с ростом потребительской активности населения и снижением ставок. Банки охотно кредитуют более надежных заемщиков на крупные суммы, при этом низкодоходный сегмент необеспеченных кредитов до 100 тысяч рублей, напротив, показывает отрицательную динамику», — указывает эксперт.

В банке «Русский Стандарт» подтвердили, что также видят тренд на увеличение средней суммы потребительского кредита.

«Такой рост во многом обусловлен появлением нового поколения заемщиков: финансово подкованных и грамотно управляющих своими средствами. Такие заемщики более ответственно подходят к распределению бюджета. Они менее склонны к совершению «импульсивных» покупок: на смену спонтанным приходят заранее спланированные приобретения на более крупные суммы», — рассказали в пресс-службе кредитной организации.

В банке «Восточный», напротив, считают, что ключевым фактором роста средней суммы стало развитие кредитования с залогом недвижимости. Такие кредиты традиционно имеют не только более крупные суммы, но и сниженные процентные ставки. И разница всегда существенная. Если убрать из расчета такие кредиты и рассматривать классическое потребительское кредитование без залога, то в «Восточном» средняя сумма кредита выросла всего на 13%.

Альфа-Банке заметили активный интерес населения к рефинансированию своих текущих обязательств. «С каждым годом заемщики становятся все более финансово грамотными и понимают, как сократить свои затраты на обслуживание кредитов. Средняя сумма потребительских кредитов в Альфа-Банке — около 400—450 тысяч рублей, кредитов на рефинансирование — 600—700 тысяч рублей», — комментирует руководитель проектов по направлению «Кредиты наличными» Альфа-Банка Ренат Шафиев.

«Можно говорить о реализации отложенного спроса»

Важным фактором является также увеличение средней суммы дохода заемщика. Если ранее он был равен 51,5 тыс. рублей, то сегодня увеличился до 55—57 тыс. рублей.

Величина среднего займа действительно растет, причем это касается не только потребкредитов, отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин

«Судя по всему, население чувствует себя более уверенно, особенно после того, как попытка новой девальвации рубля, которая произошла весной, фактически завершилась закреплением курса в новом диапазоне и не повлияла на разгон инфляции. К тому же ставка ЦБ остановила снижение и теперь нет нужды выжидать, откладывая покупку, надеясь на быстрое и сильное снижение стоимости кредита. Так что можно говорить о реализации отложенного спроса на фоне улучшения потребительских настроений и роста реальных зарплат», — говорит он.

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«Хороших заемщиков на всех не хватит»

Тот факт, что закредитованность россиян продолжает расти, не должен вызывать беспокойства сам по себе, считают эксперты.

В Сбербанке нынешний уровень закредитованности населения считают приемлемым и на текущий момент не наблюдают проблем.

«Свои требования к заемщикам банки не снижают. Во многом из-за политики регулятора, направленной на сдерживание кредитования высокорисковых заемщиков. В частности, с сентября Банк России повысит коэффициенты риска по необеспеченным кредитам. Если смотреть на уровень одобрения заявок, то за шесть месяцев 2018 года он составил 46%, тогда как год назад был на уровне 42%. Средняя закредитованность россиян будет расти, что обусловлено как раз ростом средних сумм кредитов. Но сам по себе этот фактор не должен вызывать беспокойства, если экономическая ситуация будет стабильной, а банки сохранят консервативный подход к оценке рискового профиля заемщиков», — говорит Николай Мясников.

Андрей Люшин не разделяет подобного оптимизма: «Мы проявляем осторожность в оценках этой динамики, поскольку реальные доходы растут гораздо медленнее, много сигналов в экономике, в том числе величина среднего чека, указывает на наличие большого числа ограничителей спроса. Так что рост спроса на кредиты без роста доходов и снижения ставок может даже на среднесрочном горизонте привести к росту нагрузки на бюджеты домохозяйств по статье на обслуживание долга», — полагает банкир.

При этом риски роста закредитованности населения, безусловно, остаются, поскольку вместе с двузначными темпами роста кредита населению не наблюдается устойчивого увеличения располагаемых доходов заемщиков. Директор по банковским рейтингам Эксперт РА Владимир Тетерин подчеркивает, что для банков важно ориентироваться на социальные группы, наименее подверженные стагнации в экономике. Но надо понимать, что таких хороших заемщиков на всех точно не хватит.