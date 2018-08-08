Минфин поверил Приморью 

Минфин РФ и администрация Приморского края заключили соглашение о реструктуризации долга, возникшего в результате выдачи бюджетного кредита под строительство и ремонт в регионе автодорог, сообщает KONKURENT.RU.
Как следует из пояснительной к соглашению записки, федеральный бюджет выделил Приморскому краю кредит для «строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)» в 2010 г. С тех пор у «белого дома» накопилась задолженность в размере 163,7 млн руб.
Согласно соглашению, многомиллионный долг край будет возвращать ежегодно равными частями с 2025 по 2034 г. Причем одновременно с погашением реструктурированной задолженности надо будет платить проценты. Пока задолженность не будет погашена полностью, на ее остаток капает 0,1% в год.
В 2015 г. проценты за рассрочку составили 119 303,84 руб. С 2016 г. по 2024 г. ежегодная сумма уже будет равняться 163 706,4 руб. «Уплата процентов в 2025-2034 гг. осуществляется одновременно с погашением реструктурированной задолженности, размер которой составляет 16 370 640,22 руб. в год», — резюмирует в пояснительной записке вице-губернатор Приморья Татьяна Казанцева.