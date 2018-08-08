Минфин поверил Приморью

Минфин РФ и администрация Приморского края заключили соглашение о реструктуризации долга, возникшего в результате выдачи бюджетного кредита под строительство и ремонт в регионе автодорог, сообщает KONKURENT.RU

Как следует из пояснительной к соглашению записки, федеральный бюджет выделил Приморскому краю кредит для «строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)» в 2010 г. С тех пор у «белого дома» накопилась задолженность в размере 163,7 млн руб.

Согласно соглашению, многомиллионный долг край будет возвращать ежегодно равными частями с 2025 по 2034 г. Причем одновременно с погашением реструктурированной задолженности надо будет платить проценты. Пока задолженность не будет погашена полностью, на ее остаток капает 0,1% в год.