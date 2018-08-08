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В Ульяновске появится проезд Максимова
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В Ульяновске появится проезд Максимова 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Участок 9-го Инженерного проезда до ТЭЦ-2 в Заволжском районе Ульяновска с 8 августа будет переименован в проезд Максимова — в честь руководителя строительством авиакомплекса и жилого массива «Новый город».
Решение принял глава города Сергей Панчин, решив преподнести городу подарок в честь приближающегося Дня строителя.
Вячеслав Викторович Максимов возглавлял стройку Ульяновского авиационно-промышленного комплекса и более ста тысяч квадратных метров жилья, 10 школ, 16 детсадов, детской больницы, санатория и многих других объектов.
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