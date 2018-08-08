В Ульяновске появится проезд Максимова

Участок 9-го Инженерного проезда до ТЭЦ-2 в Заволжском районе Ульяновска с 8 августа будет переименован в проезд Максимова — в честь руководителя строительством авиакомплекса и жилого массива «Новый город».

Решение принял глава города Сергей Панчин , решив преподнести городу подарок в честь приближающегося Дня строителя.