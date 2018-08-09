Мусороперерабатывающий завод на Левенцовке: эксперты рассказали о плюсах и минусах проекта

Мусор со всего города будут утилизировать на новом заводе в Советском районе Ростова

В конце года в донской столице планируют начать строительство предприятия, которое будет перерабатывать отходы областного центра и прилегающего к нему Мясниковского района. Инвестором экотехнопарка за четыре миллиарда рублей выступит группа компаний «Чистый город». Комплекс будет также перерабатывать вторичный пластик шести регионов ЮФО в сырье для дальнейшей продажи.

Жители Левенцовки против строительства предприятия, но ростовские власти уверены, что поводов для беспокойства нет.

161.ru выяснил, что думают эксперты в сфере градостроительства, экологии и недвижимости о столь близком соседстве завода с жилыми многоэтажками, детскими садиками и школой.

Завод под грифом «секретно»

Эксперт в сфере градостроительства Александр Водяник говорит о том, что если использовать современные технологи при строительстве, то всё не так страшно, как представляют жители микрорайона Левенцовский. Но вот что настораживает — минимальное количество информации от властей.

— Отсутствие информации — это бич. Власть сейчас должна глобально информировать население. Ведь под формулировкой «мусороперерабатывающий завод» кроется много технологий, и мы не знаем, как и что будет сжигаться. Например, известно, что будут перерабатывать пластик. Сразу возникает вопрос: «Как именно?» Ведь для каждого вида пластика есть свои технологии по переработке. Полиэтиленовые пакеты, которые нам дают в магазине, бутылки из-под минералки и крышки от этих бутылок — всё это надо перерабатывать отдельно друг от друга, — комментирует Водяник.

Сейчас весь мусор отвозят на полигон в Советском районе города

Спикер издания отметил, что его также тревожит ситуация с компостной площадкой, которая предполагается на предприятии.

— Почему нам не расскажут, что решили с базой для компостирования? Органические отходы будут сбрасывать в яму и ждать, когда это всё перебродит со всеми сопутствующими эффектами: вонь, разложение органики. Либо всё будут сжигать в реакторах? — недоумевает спикер издания. — Смущает, что информации — ноль, нет экологического основания проекта. И даже если завод построят по всем современным технологиям, мусор будут сжигать при очень высоких температурах в реакторах, минимизирующих опасные выбросы в атмосферу, надо понимать, что нужна мощнейшая система фильтрации. Фильтры на таких предприятиях очень дорогие, за ними нужно следить, периодически менять. А мы знаем, как у нас всё делается, — рассказал Александр.

Собеседник издания также посоветовал администрации Советского района организовать пресс-конференцию и «всё разложить по полочкам».

Лучше, чем свалка

Эколог, доцент кафедры «Наука о земле» ЮФУ Олег Хорошев видит в появлении завода на Левенцовке больше плюсов, чем минусов, но при условии, что будут соблюдены все строительные нормы.

— Я за такие заводы, потому что если они будут построены по технологии, то выбросы от таких предприятий будут намного меньше, чем от свалок. Если не будет завода, мусор будут вывозить на полигоны, которые имеют свойство гореть. И это намного хуже, — сообщил Олег Хорошев.

В случае с Левенцовкой, считает эксперт, место для завода выбрано не так уж и неудачно, как думают местные жители.

Двухкилометровая зона между жилыми домами и предприятиям — вполне нормальное расстояние, считает собеседник издания.

— На Левенцовке есть ветер. Проспекты микрорайона — это своего рода ветровые коридоры. Значит, всё будет выдуваться, и опасные вещества не будут застаиваться в воздухе, — рассказывает эколог.

Также Хорошев напомнил, что в Советском районе, недалеко от Левенцовки, располагается старейший и самый крупный в области мусорный полигон. И такое соседство намного хуже для экологии и здоровья, чем мусороперерабатывающее предприятие.

— Если не будет завода, то будут развиваться открытые полигоны, на которых часто происходят горения. И это намного вреднее, чем выбросы от мусороперерабатывающего предприятия, на котором существует несколько степеней очистки, — подытожил Хорошев.

Эколог считает, что полигон под открытым небом намного опаснее, чем мусороперерабатывающий завод

Недвижимость и ее владельцы

По мнению аналитиков в сфере продажи недвижимости, появление мусороперерабатывающего завода повлияет на цены квартир в Левенцовке.

— Строительство такого предприятия отразится на привлекательности района и точно — не в лучшую сторону. Цены на недвижимость в микрорайоне Левенцовский упадут, — прокомментировала аналитик агентства недвижимости «Дон-МТ» Галина Пивоварова

Такой расклад крайне не устраивает жителей микрорайона. Они намерены сделать всё возможное, чтобы завод не появился вблизи их домов.