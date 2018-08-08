Московский ТЦ «Вива!» достался Сбербанку

Московский торговый центр «Вива!» достался Сбербанку

Принадлежащий Accent Development московский торговый центр "Вива!" в Северном Бутове осенью перейдет в управление структур Сбербанка , сообщила газета "Коммерсант"

Открывшийся в 2010 году торговый центр площадью 30 тысяч квадратных метров является залогом по кредиту на 71 миллион долларов, по которому компания Accent Development в феврале пропустила регулярный платеж и потом пыталась реструктуризировать.

Сейчас Сбербанк будет работать с заложенным активом в соответствии с требованиями закона о несостоятельности (банкротстве), сообщили изданию в банке. Суд признал требования Сбербанка по этому займу на 4,35 миллиарда рублей, из них 4,1 миллиарда рублей основной долг, остальное — проценты и неустойка.