Аналитик назвал несерьезным предложение Госдумы о госрегулирования цен на бензин

Аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев рассказал НСН, как инициатива депутатов КПРФ навредит рынку и повысит цены на бензин.

Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект о государственном регулировании цен бензин и дизельное топливо. Согласно инициативе, правительство сможет устанавливать предельную стоимость литра, что позволит исключить резкий рост цен на бензин и солярку, по мнению авторов законопроекта.

В эфире НСН аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев заявил, что данный законопроект вряд ли является серьезным предложением, так как очевидно, что он навредит рынку и приведет к росту цен (слушайте аудио).