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Аналитик назвал несерьезным предложение Госдумы о госрегулирования цен на бензин
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Аналитик назвал несерьезным предложение Госдумы о госрегулирования цен на бензин 

Национальная Служба Новостей 36 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев рассказал НСН, как инициатива депутатов КПРФ навредит рынку и повысит цены на бензин.
Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект о государственном регулировании цен бензин и дизельное топливо. Согласно инициативе, правительство сможет устанавливать предельную стоимость литра, что позволит исключить резкий рост цен на бензин и солярку, по мнению авторов законопроекта.
В эфире НСН аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев заявил, что данный законопроект вряд ли является серьезным предложением, так как очевидно, что он навредит рынку и приведет к росту цен (слушайте аудио).
Беспредел внутренних цен «Скорее всего, данный законопроект будет носить негативный эффект, поскольку это будет увеличение влияния государства на экономику и снижение рыночных факторов при формирование цен. В конечном итоге, скорее всего, это приведет к сокращению производства, соответственно, к сокращению предложения на внутреннем рынке, что обеспечит дополнительный рост цен. Все-таки у нас цена на топливо формируется, несмотря на высокую налоговую нагрузку, еще под влиянием внешних факторов, цен на нефть и нефтепродукты на зарубежных рынках, так работают рыночные механизмы. Любое ограничение в данном случае это, скорее всего, минус для рынка, и к такому законопроекту вряд ли стоит относиться серьезно», — сказал аналитик. Напомним, весной и летом текущего года россияне наблюдали резкий рост цен на топливо. Так в Москве к концу мая цены перешли за отметку в 40 рублей за литр. За последний месяц весны бензин подорожал на 5 процентов, по данным Росстата.
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