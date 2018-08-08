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Прибыль банка «Приморье» выросла в четыре раза
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Прибыль банка «Приморье» выросла в четыре раза 

Konkurent.ru 3 часа назад
Фото: Konkurent.ru
За шесть месяцев 2018 г. банк «Приморье» получил чистую прибыль в размере 126,2 млн руб. против чистой прибыли 34,3 млн руб. за аналогичный период 2017 г., следует из бухгалтерского отчета кредитной организации за первое полугодие текущего года (есть в распоряжении KONKURENT.RU). Таким образом, финансовый результат увеличился на 91,9 млн руб. или на 268,38%.
Основными факторами, оказавшие влияние на рост прибыли, по мнению банка, стали чистые процентные доходы и чистые доходы от операций с ценными бумагами, финансовыми активами. За 6 месяцев 2018 г. они составили 32,9 млн руб., снизившись на 8,9 млн руб. Также на положительную динамику повлияли чистые комиссионные доходы и прочие операционные доходы (447,5 млн руб.), увеличившись на 223 тыс. руб. Расходы по досозданию резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, ценным бумагам и прочим потерям сократились на 225,1 млн руб. до 47,6 млн руб. На 172,5 млн руб. уменьшились доходы от операций с иностранной валютой — до 376,4 млн руб.
Расходы по налогам за 6 месяцев 2018 года составили 63,5 млн руб., увеличившись на 19,6 мллн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В свою очередь на 67,6 млн руб. снизились операционные расходы — до 619,5 млн руб.
Напомним, основным акционером ПАО «АКБ „Приморье“ является экс-первая леди Приморья, заслуженная артистка России Лариса Белоброва (ей принадлежит 54,2% акций банка).
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