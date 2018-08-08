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Более 650 арендаторов земли привлечены в Москве к административной ответственности с начала года
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Более 650 арендаторов земли привлечены в Москве к административной ответственности с начала года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 650 недобросовестных арендаторов земли привлечены к административной ответственности в Москве с начала 2018 г. Об этом сообщил сайт Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города.
«По данным Госинспекции по недвижимости, в текущем году 662 нарушителя привлечено к административной ответственности за нарушение разрешенного использования земельных участков, что составляет 38% от общего количества земельных правонарушений. Сумма штрафных санкций составила 49 млн руб., из них свыше 32 млн руб. — за неустранение нарушений», — говорится в сообщении.
Заместитель начальника московской Госинспекции по недвижимости Марат Султанов, который цитируется в сообщении, отметил, что арендаторы не должны самовольно изменять назначение участков, поскольку это может исказить градостроительную политику. «Арендаторы обязаны соблюдать договорные обязательства и использовать предоставленные земельные участки с учетом их разрешенного использования и назначения территории», — сказал он.
По его словам, от функционального назначения участка зависит размер арендной ставки и чаще всего недобросовестные арендаторы изменяют назначение на более дорогостоящее, при этом продолжают вносить платежи в ранее установленном размере. «При выявлении подобных нарушений виновные лица привлекаются к административной ответственности, к ним применяются штрафные санкции», — пояснил М. Султанов. Помимо штрафных санкций, при несоблюдении установленных требований и ограничений договор может быть расторгнут, а земельный участок изъят у недобросовестного пользователя.
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