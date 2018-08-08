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Прокуратура возвратила Балаковскому району 22 тысячи квадратов земли
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Прокуратура возвратила Балаковскому району 22 тысячи квадратов земли 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Прокуратура Балакова Саратовской области ранее заинтересовалась механизмом и ценами вывода муниципальных земельных участков в частную собственность. Еще в 2015 году администрация района без проведения торгов за символические 324 рубля продала фирме «Вектор» участок напротив 10-го микрорайона. Причем его площадь составила 22 517 квадратных метров. Тогда во главе администрации стоял нынешний заместитель председателя областной Думы Иван Чепрасов.
Схема незаконного вывода народного имущества была незамысловатой. Сначала «Вектор», арендуя земельный участок, зарегистрировал право собственности на расположенную на нем хозяйственную постройку площадью 21 квадратный метр. После фирма обратилась с заявлением о выкупе земли под объектом недвижимости. Стоимость при такой форме приобретения была установлена из расчёта трехкратной ставки земельного налога относительно кадастровой стоимости участка, т.е. 0,3% за один квадратный метр.
Прокуратура обратилась с иском в Арбитражный суд Саратовской области. Параллельно в адрес главы Балаковского района внесено представление, которое удовлетворено. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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