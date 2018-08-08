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Последнее пристанище дочери экс-мэра Ростова не уйдет с молотка
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Последнее пристанище дочери экс-мэра Ростова не уйдет с молотка 

Деловое сообщество 1 час назад
Жилой дом площадью 591 квадратный метр на улице Тибетской скорее всего вернется в собственность дочери экс-мэра Ростова. Это последнее официальное имущество, которое осталось у неё по итогам многолетнего судебного процесса о банкротстве.
Ходатайство об исключении из конкурсной массы единственного жилья для себя и двоих детей Ольга Чернышева подала 1 августа. Дом находится в залоге у банка «Центр-Инвест» с 2009 года, тогда дочь экс-мэра брала кредит в 126 млн рублей. Спустя несколько месяцев в отношении ИП Чернышевой была открыта процедура наблюдения, а в 2014 году ее признали банкротом с открытием конкурсного производства, которое продолжается до сих пор.
Согласно материалам издания Коммерсант, подобные исковые заявления Ольга Чернышева уже подавала, и получила отказ. Суд счел что дом фигурирует как предмет ипотеки, и соответственно должен быть продан для погашения долгов. Для обеспечения выплаты судья назначил арест всего имущества Чернышевой. С молотка ушли несколько земельных участков в Аксайском районе Ростовской области, два участка в Ростове, частный дом, квартира в центре города, внедорожник BMW X5 и счета в банке.
Однако сейчас ситуация изменилась. В мае 2018 года остаток долга банку «Центр-Инвест» выкупил предприниматель Валерий Верига. «Таким образом он стал залоговым кредитором госпожи Чернышевой. После этого она с согласия господина Вериги официально разделила земельный участок, где построен дом, на два, площадью 1,242 тысяч квадратных метров и 499 квадратных метров. Затем кредитор и должник оформили дополнительное соглашение к договору об ипотеке, которым больший участок и дом были исключены из договора», — пишет «КоммерсантЪ-Юг».
Теперь у суда есть веские основания исключить жилой дом из конкурсной массы, и адвокаты надеются на положительное решение
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