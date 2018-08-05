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Зарплаты в России выросли за полгода более чем на 10 процентов
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Зарплаты в России выросли за полгода более чем на 10 процентов 

Российская Газета 5 августа 2018
Фото: Российская Газета
В январе в среднем работники получали чуть более 39 тысяч рублей в месяц, в апреле — уже более 43 тысяч, а в июне — 45,8 тысячи. Самый большой месячный рост был зафиксирован в январе — на 13,4 процента. Повышение было связано в первую очередь с бюджетным сектором, в котором продолжилась индексация зарплат «указников», а также состоялась запланированная индексация зарплат других работников, поясняли ранее в Банке России.
Правда, реальные располагаемые доходы населения (сумма, которая остается на руках после уплаты обязательных платежей, корректированная на инфляцию) составили в первом полугодии 30,5 тысячи рублей. Рост — только на 1,6 процента, если учитывать при подсчете единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей некоторым категориям населения в январе прошлого года. То есть граждане в среднем могут приобрести товары и услуги только на 30,5 тысячи рублей, а не на 42,6 тысячи.
Рост зарплат в госсекторе в среднем за этот год может составить 13-15 процентов, в 2019 году — снизиться до уровня инфляции (четыре процента), прогнозировали этой весной аналитики ЦБ. Резкий рост зарплат они объясняли повышением минимального размера оплаты труда.
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