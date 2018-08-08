Ещё
На месте четырёх домов на Столетова построят две 18-этажки
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.96
$
64.00
74.27
74.20
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
74.79
+0.00 Золото
1212.63
–0.00 РТС
1135.13
–0.67
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1599
–0.0129
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

На месте четырёх домов на Столетова построят две 18-этажки 

ngs.ru 45 минут назад
Фото: ngs.ru
Четыре аварийных дома на улице Столетова в Калининском районе Новосибирска начали расселять — на их месте появятся две 18-этажки.
По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, решение о сносе аварийных домов на улице Столетова было принято в 2015 году.
«Здесь было шесть домов, два из которых расселил муниципалитет, к расселению четырёх аварийных домов приступил застройщик, прошедший конкурсные процедуры», — цитирует пресс-служба мэра Новосибирска Анатолия Локтя.
В декабре 2017 года прошли муниципальные торги, победу на которых одержала барнаульская компания «Промстрой». В итоге городские власти заключили с застройщиком договор о развитии территории в границах улиц Столетова и Макаренко.
«В соответствии с условиями договора ООО «Промстрой» обязано в срок до 30 декабря 2021 года расселить четыре аварийных дома № 9, 11, 13, 17 на Столетова. Уже расселены дома № 13 и 17, на их месте застройщик намерен в ноябре 2018 года начать строительство 18-этажного многоквартирного дома. На следующем этапе — в 2019 году — застройщик приступит к расселению домов № 9 и 11, на месте которых также будет возведена высотка», — сообщили в пресс-центре муниципалитета.
Жильцам домов № 17 и 17 уже предоставили жильё: 4 жилых помещения выкуплены застройщиком у собственников, 13 помещений — переданы застройщиком в муниципальную собственность для расселения. Всем семьям приобрели жильё в 4-м микрорайоне.
«Очень важны места в школах, в детских садах, и здесь у нас большие планы. В этой части Калининского района (на улице Тюленина — А. С.) возводится школа на 1 100 мест, проектируется ещё одна школа и детские сады, решается вопрос транспортной доступности», — цитирует мэра Анатолия Локтя пресс-центр. Кроме того, в декабре 2018 года в 4-м микрорайоне Новосибирска откроется детский сад на 210 мест.
ngs.ru: последние новости
В Новосибирске нашли самые большие микрорайоны с малоэтажным жильём Владелец «Сибирской генерирующей компании» вошёл в топ-5 самых состоятельных россиян Росстат опубликовал данные по средней зарплате в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
В РФ изменили правила регистрации недвижимости8
Российской экономике пророчат проблемы22
Подсчитаны реальные затраты на «закон Яровой»24
Россияне приготовились к нищете537
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение