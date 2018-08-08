В Уфе на территории фабрики «Конди» построят жилой квартал

Строительная компания «Талан» из Ижевска собирается возвести в границах фабрики «Конди» новый жилой комплекс. Застройщик выкупил у новых владельцев предприятия пять участков площадью три гектара и часть производственного здания (14,6 тысяч квадратных метра). Как сообщает издание «Коммерсант», эксперты оценивают покупку в 400 миллионов рублей, хотя сами застройщики цены не раскрывают.

продали 3 гектара земли и 14,6 тысяч кв.м в производственном здании

Цокольный и первый этажи здания «Кондитерской фабрики» пока остаются в собственности физлиц Леонида Михайлова , Александра Антипина и Рустема Ягафарова. В 2015 году они выкупили предприятие у итальянского концерна Barilla Group.

Кроме того, вышеупомянутая строительная компания начала возводит «Квартал энтузиастов» на улице Цюрупы.