Крым почти в три раза нарастил темпы освоения средств ФЦП

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости . Темпы освоения средств в рамках федеральной целевой программы развития Крыма за семь месяцев текущего года в 2,7 раза превысили аналогичные прошлогодние показатели, сообщила министр финансов республики Ирина Кивико

В этом году на реализацию ФЦП выделено около 75 миллиардов рублей.

"Уже за семь месяцев потрачено и закрыто актами выполненных работ, где-то выплачены авансы, на общую сумму 28,4 миллиарда. По сравнению с предыдущим годом это выше в 2,7 раза. В прошлом году цифра составляла 10,3 миллиарда. Мы видим, что успешно реализуется наша федеральная целевая программа, если смотреть на расходование бюджетных средств, на те стройки, которые развернулись. Все мы видим, как активно идет строительство", — сказала Кивико журналистам.

Правительство РФ в августе 2014 года одобрило ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. Общая сумма финансирования — более 837 миллиардов рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 791 миллиард рублей, бюджетов республики Крым и Севастополя — 15,9 миллиарда рублей и внебюджетных источников — 30,1 миллиарда рублей. Всего в ФЦП 663 объекта, в том числе 220 — социальной сферы, 95 — инженерной, 64 — транспортной инфраструктуры, 14 — объекты энергетики.