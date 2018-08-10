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Игорный бизнес принёс бюджету Нижегородской области 4,7 млн рублей за полгода
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Игорный бизнес принёс бюджету Нижегородской области 4,7 млн рублей за полгода 

Чемпионат.com 29 минут назад
Фото: Newsroom24
Налоговые отчисления от игорного бизнеса в бюджет Нижегородской области за первую половину 2018 года составили около 5 млн рублей. Соответствующий отчёт опубликован на сайте Министерства финансов Нижегородской области. Согласно отчёту, на 1 июля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 4,7 млн рублей. За июнь сумма налоговых поступлений в бюджет региона составила 900 тыс. рублей.
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