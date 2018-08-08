Подконтрольная бизнесмену Борису Ротенбергу компания купила 12 участков в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. / ТАСС /. Компания «СМП „Автоспорт и гонки“, основателем которой является предприниматель Борис Ротенберг , приобрела 12 земельных участков в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

»Торги состоялись по лоту 1 — 12 земельных участков г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 61 корп. 5 литера И, а также располагающиеся на вышеуказанных земельных участках нежилые здания (сооружения). Победителем торгов признана автономная некоммерческая организация «Организация по развитию автоспорта „Северный морской путь „Автоспорт и Гонки“, предложенная цена — 149,2 млн рублей“, — сообщается в реестре.

Компания приобрела участки у банкротящейся компании „Грофорт“, которая на данных участках общей площадью 43 га собиралась построить технопарк, но так и не реализовала проект. Сейчас на территории, которая располагается по пути следования в аэропорт Пулково, находятся объекты нежилой недвижимости.

Основным видом деятельности компании „СМП „Автоспорт и гонки“ является спорт, по данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ее единственным основателем является Борис Ротенберг. По данным СПАРК, он же является совладельцем компании. Бизнесмен также является основателем и руководителем программы развития российского автоспорта SMP Racing, самой масштабной и наиболее успешной автоспортивной программой в России.

Ранее в районе Пулково планировалось строительство специализированного автодрома для Гран-при „Формулы-1“, однако проект так и остался нереализованным.