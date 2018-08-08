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Подконтрольная бизнесмену Борису Ротенбергу компания купила 12 участков в Петербурге
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Подконтрольная бизнесмену Борису Ротенбергу компания купила 12 участков в Петербурге 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Компания «СМП „Автоспорт и гонки“, основателем которой является предприниматель Борис Ротенберг, приобрела 12 земельных участков в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
»Торги состоялись по лоту 1 — 12 земельных участков г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 61 корп. 5 литера И, а также располагающиеся на вышеуказанных земельных участках нежилые здания (сооружения). Победителем торгов признана автономная некоммерческая организация «Организация по развитию автоспорта „Северный морской путь „Автоспорт и Гонки“, предложенная цена — 149,2 млн рублей“, — сообщается в реестре.
Компания приобрела участки у банкротящейся компании „Грофорт“, которая на данных участках общей площадью 43 га собиралась построить технопарк, но так и не реализовала проект. Сейчас на территории, которая располагается по пути следования в аэропорт Пулково, находятся объекты нежилой недвижимости.
Основным видом деятельности компании „СМП „Автоспорт и гонки“ является спорт, по данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ее единственным основателем является Борис Ротенберг. По данным СПАРК, он же является совладельцем компании. Бизнесмен также является основателем и руководителем программы развития российского автоспорта SMP Racing, самой масштабной и наиболее успешной автоспортивной программой в России.
Ранее в районе Пулково планировалось строительство специализированного автодрома для Гран-при „Формулы-1“, однако проект так и остался нереализованным.
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