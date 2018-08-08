К 2024 году в Свердловской области ежегодно будет вводиться 3 миллиона квадратных метров жилья

Об этом сообщил министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков в ходе пресс-конференции, которая состоялась в преддверии профессионального праздника строителей.

Глава регионального ведомства подвел первые итоги работы отрасли в Свердловской области в 2018 году и рассказал о ее перспективах.

«Мы на протяжении последних семи лет держим марку и выполняем плановые показатели. Планируем завершить год на том же уровне, что и прошлый: ввести 2 миллиона квадратных метров по области, из них миллион квадратных метров — в Екатеринбурге», — отметил Михаил Волков

По его словам, в первом полугодии строители на 7% опередили показатели прошлого года. Министр подчеркнул, что именно такие темпы строительства дают возможность удерживать цены, качество и объемы на уровне, востребованном уральцами.

По данным министерства, за семь месяцев в Свердловской области построено 874 тысячи квадратных метров жилья. Из них почти 321 тысяча — в Екатеринбурге. Только в июле в Екатеринбурге введено в эксплуатацию 5 многоэтажек общей площадью 63,9 тысячи квадратных метра на 376 квартир. Это односекционный 27-этажный дом в поселке Совхозный по улице Разливной (254 квартиры). Введены жилая секция 22-этажного дома по улице Ирбитской (124 квартиры), блок-секция в 9 этажей по улице Круговая (32 квартиры). Сдана шестнадцатиэтажка по улице Ангарская (142 квартиры). По улице Григория Речкалова введен в эксплуатацию 4-секционный дом переменной этажности (183 квартиры).

Говоря о перспективах на ближайшие годы, Михаил Волков отметил, что Президент России поставил задачу к 2024 году увеличить в полтора раза показатели ввода жилья. Для этого в области ежегодно должно возводиться не менее 3 миллионов квадратных метров и 1,5 миллиона из них будет приходиться на Екатеринбург.

«Государство выбрало строительную отрасль в качестве приоритетного направления, которое будет служить локомотивом экономики. Эта задача поможет нам трансформировать градостроительную сферу. Речь идет о подготовке будущих территорий под строительство, о подготовке новых нормативных документов, которые позволят вовлекать застроенные территории для нового строительства», — пояснил министр.

Добавим, что масштабное празднование Дня строителя состоится 11 августа в ЦПКиО им. В. В. Маяковского. Здесь посетителей будут ждать 45 развлекательных площадок, строительные мастер-классы, шоу строительной техники и многое другое. В мероприятии участвуют 36 строительных компаний, ожидается более 50 тысяч гостей.