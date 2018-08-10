Где находится самая дешевая квартира России?

В кирпичном пятиэтажном доме на окраине Омска, пишет Lenta.ru . По описанию продавца, дом в хорошем состоянии. Площадь квартиры ­— 14 квадратных метров, а стоимость — 430 тысяч рублей. Самое недорогое жилье искали только в городах с населением от миллиона человек.

Второе место рейтинга занимает квартира в центре Нижнего Новгорода, на первом этаже двухэтажного барака. За 450 тысяч рублей покупателю предлагают 17 квадратных метров, из которых пять занимает кухня. В квартире есть газ и отопление, но вода только холодная.

Следующую позицию занимает 11-метровая студия в Воронеже, за нее просят 480 тысяч рублей. За 18 метров в Челябинске придется заплатить 530 тысяч рублей, а замыкает рейтинг Красноярск с квартирой в 15 метров за 540 тысяч рублей. В ней есть туалет, но душ только один на этаж.