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Где находится самая дешевая квартира России?
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Где находится самая дешевая квартира России? 

Inmyroom 10 минут назад
Фото: Inmyroom
В кирпичном пятиэтажном доме на окраине Омска, пишет Lenta.ru. По описанию продавца, дом в хорошем состоянии. Площадь квартиры ­— 14 квадратных метров, а стоимость — 430 тысяч рублей. Самое недорогое жилье искали только в городах с населением от миллиона человек.
Второе место рейтинга занимает квартира в центре Нижнего Новгорода, на первом этаже двухэтажного барака. За 450 тысяч рублей покупателю предлагают 17 квадратных метров, из которых пять занимает кухня. В квартире есть газ и отопление, но вода только холодная.
Следующую позицию занимает 11-метровая студия в Воронеже, за нее просят 480 тысяч рублей. За 18 метров в Челябинске придется заплатить 530 тысяч рублей, а замыкает рейтинг Красноярск с квартирой в 15 метров за 540 тысяч рублей. В ней есть туалет, но душ только один на этаж.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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