В Новой Москве обманутые дольщики получают долгожданные ключи от квартир

Обманутые дольщики жилого комплекса «Ново-Никольское» в Новой Москве готовятся к долгожданному переезду в собственные квартиры. Около 800 семей ждали этого события пять лет. Стройка остановилась из-за конфликта между учредителями фирмы. Люди все это время вынуждены были платить ипотеку, ютиться у родственников и арендовать жилье. Как удалось решить проблему?

— Мы, конечно, как и все, не верили, что это когда-то случится!

Случилось: спустя пять лет дольщики жилого комплекса «Ново-Никольское» получают ключи и документы.

— У вас дом 8, квартира 30.

Проблемы на объекте начались в 2015-м из-за корпоративного конфликта: два учредителя не сошлись во взглядах на ведение бизнеса и, скорее всего, на распределение денежных потоков. Строительство было заморожено, больше трех сотен домов не дождались своих владельцев.

"Мы ходили на митинги, писали в контролирующие органы, правоохранительные органы. Год назад ситуация поменялась кардинально в лучшую сторону — смогли донести проблему до мэра Москвы", — рассказывает Владимир Юрчев.

Руководство застройщика сменили, жители подписали мировые соглашения — они отказались от штрафов и неустоек за годы просрочки. Благодаря этому банк предложил строительной компании выгодный кредит, и в «Ново-Никольском» снова начались работы.

"Сданы объекты первого этапа первой очереди строительства. Это три многоэтажных дома, около 40 домов малоэтажной застройки и 2 таунхауса", — говорит генеральный директор агентства по продаже недвижимости в ЖК «Ново-Никольское» Елена Шишкина

У Владимира уже готов дизайн-проект ремонта и закуплены материалы.

— Здесь у нас будет гардеробная, шкаф, вещи.

К вводу в эксплуатацию жилого комплекса готовятся и в администрации.

"Мы уже приступаем буквально через 10 дней к строительству тротуара, прорабатываем вопросы дополнительных остановочных пунктов", — говорит глава Администрации поселения Первомайское г. Москвы Михаил Мельник

На территории Москвы около 30 недостроенных объектов. «Ново-Никольское» — пример того, как можно решать подобные проблемы.

"Именно на примере этого объекта мы вышли с инициативой о необходимости контролирующим органам выступать с заявлением о банкротстве застройщика с тем, чтобы не дожидаться разрешения этих споров", — говорит заместитель председателя комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Александр Гончаров

По всем объектам разработаны дорожные карты — то есть план действий, определены сроки окончания строительства. В следующем году еще два жилых комплекса введут в эксплуатацию.