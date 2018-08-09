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Порядка 1,3 трлн руб. ипотечных кредитов выдали 15 крупнейших кредиторов в январе-июне
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Порядка 1,3 трлн руб. ипотечных кредитов выдали 15 крупнейших кредиторов в январе-июне 

Агентство «Москва» 25 минут назад
В I полугодии 2018 г. 15 крупнейших кредиторов выдали 1,3 трлн руб. ипотечных кредитов, сообщили в пресс-службе Дом.РФ.
«За шесть месяцев 2018 г. 15 крупнейших ипотечных кредиторов выдали ипотеки на 1,3 трлн руб. По оценке Дом.РФ и Frank RG, это на 73% больше, чем за аналогичный период 2017 г. Концентрация пяти крупнейших кредиторов практически не изменилась и составляет 80,4% (81,5% за шесть месяцев 2017 г.)», — говорится в сообщении.
Так, рыночная доля крупнейшего ипотечного кредитора — Сбербанка в январе-июне 2018 г. выросла в годовом выражении на 0,5 п.п. до 50%. Доля ВТБ в объеме выданных в I полугодии ипотечных кредитов составила 17,3%. Доли Газпромбанка и Россельхозбанка выросли на 2,3 и 2,1 п.п. соответственно. Отмеченные банки продемонстрировали наибольший прирост ипотечного кредитного портфеля за шесть месяцев 2018 г. : 17,4% и 20,9% соответственно.
Пятое и шестое место по объему выданных ипотечных кредитов делят «Райффайзенбанк» и Дом.РФ. Дом.РФ с учетом результатов работы дочернего банка «Российский капитал» в январе-июне 2018 г. поднялся за год на одну позицию, его рыночная доля увеличилась на 1 п.п. до 2,6% за январь-июнь 2018 г. по отношению к аналогичному периоду 2017 г.
Агентство «Москва»: последние новости
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