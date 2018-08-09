Порядка 1,3 трлн руб. ипотечных кредитов выдали 15 крупнейших кредиторов в январе-июне

В I полугодии 2018 г. 15 крупнейших кредиторов выдали 1,3 трлн руб. ипотечных кредитов, сообщили в пресс-службе Дом.РФ.

«За шесть месяцев 2018 г. 15 крупнейших ипотечных кредиторов выдали ипотеки на 1,3 трлн руб. По оценке Дом.РФ и Frank RG, это на 73% больше, чем за аналогичный период 2017 г. Концентрация пяти крупнейших кредиторов практически не изменилась и составляет 80,4% (81,5% за шесть месяцев 2017 г.)», — говорится в сообщении.

Так, рыночная доля крупнейшего ипотечного кредитора — Сбербанка в январе-июне 2018 г. выросла в годовом выражении на 0,5 п.п. до 50%. Доля ВТБ в объеме выданных в I полугодии ипотечных кредитов составила 17,3%. Доли Газпромбанка Россельхозбанка выросли на 2,3 и 2,1 п.п. соответственно. Отмеченные банки продемонстрировали наибольший прирост ипотечного кредитного портфеля за шесть месяцев 2018 г. : 17,4% и 20,9% соответственно.