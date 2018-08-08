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«Нам надо выполнять задачи по увеличению объемов ввода жилья, поставленные Президентом России», — Глеб Никитин
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«Нам надо выполнять задачи по увеличению объемов ввода жилья, поставленные Президентом России», — Глеб Никитин 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото: Кирилл Мартынов«Нам надо выполнять задачи по увеличению объемов ввода жилья, поставленные Президентом России», — Глеб НикитинГлеб Никитин посетил ООО «Объединенные заводы строительных конструкций» в рамках рабочего визита в Автозаводский район 8 августа.
Глава региона высоко оценил работу предприятия и заявил, что завод является классическим примером современного инновационного индустриального производства. ООО «Объединенные заводы строительных конструкций» образовалось на базе трех производственных площадок: ЗКПД–70, ЗКПД— 2 и завода свай и доборов. На предприятии производятся железобетонные конструкции, используемые в строительстве жилых домов. Из панелей и конструкций, изготовленных на заво, в настоящее время строятся жилищные комплексы «Корабли» в Сормовском районе, «Бурнаковский» в Московском районе и «Мончегория» в Автозаводском районе».
Глеб Никитин отметил, что именно такие предприятия полного цикла позволяют снизить затраты на жилищное строительство. «Сейчас нам надо выполнять задачи, поставленные Президентом РФ, по увеличению объемов ввода жилья. Будем сотрудничать с заводом», — добавил глава региона.
Также, по словам Глеба Никитина, регион самостоятельно удовлетворяет потребности по обеспечению строительными материалами. Только сравнительно небольшая доля закупается в соседних регионах. «Тем не менее, Нижегородской области необходимо увеличивать объемы поставок строительных материалов на жилищный рынок», — подвел итог глава региона.
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