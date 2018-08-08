Поздравили строителей

В Областном Дворце культуры и искусства прошло торжественное собрание, посвященное Дню строителя. В праздничном мероприятии приняли участие заместитель губернатора Александр Трутнев и вице-спикер Законодательного Собрания региона Ольха Хохлова.

Александр Трутнев поздравил строителей с их профессиональным праздником, пожелав им дальнейшей плодотворной работы на благо области. Он подчеркнул, что именно благодаря их работе 33-й регион становиться современным, комфортабельным и уютным.

Вице-губернатор отметил, что прошлый год стал рекордным по выполнению объемов ввода жилья за последние 20 лет. Сдано 695 тысяч квадратных метров. По инициативе Светланы Орловой , достигнуты договоренности с крупнейшими игроками на рынке жилищного кредитования о снижении процентной ставки по ипотечным кредитам для отдельной категории граждан. Для многодетных семей она сейчас составляет 5,75% годовых.

«Сегодня сотни семей получили ипотечные кредиты по сниженным ставка. Ежегодно более 2,5 миллиардов рублей бюджетных инвестиций вкладывается в социально-значимые объекты — строятся школы, детские сады, больницы, спортивные комплексы», — сообщил Трутнев.

Заместитель председателя областного парламента Ольга Хохлова в свою очередь подчеркнула, что за последние годы удалось провести большую работу по обеспечению квартирами обманутых дольщиков.

«В настоящее время в регионе действует закон, позволяющий предоставлять земельные участки без торгов под масштабные инвестиционные проекты по строительству многоквартирных домов, где не менее 10% площадей отдаются обманутым дольщикам», — добавила Ольга Хохлова.

Кроме того, вице-спикер Заксобрания сказала очень душевные слова поздравлений строителям с их профессиональным праздником и поблагодарила за качественную добросовестную работу, преданность своему делу и честное отношение к нему.