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Поздравили строителей
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Поздравили строителей 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
В Областном Дворце культуры и искусства прошло торжественное собрание, посвященное Дню строителя. В праздничном мероприятии приняли участие заместитель губернатора Александр Трутнев и вице-спикер Законодательного Собрания региона Ольха Хохлова.
Александр Трутнев поздравил строителей с их профессиональным праздником, пожелав им дальнейшей плодотворной работы на благо области. Он подчеркнул, что именно благодаря их работе 33-й регион становиться современным, комфортабельным и уютным.
Вице-губернатор отметил, что прошлый год стал рекордным по выполнению объемов ввода жилья за последние 20 лет. Сдано 695 тысяч квадратных метров. По инициативе Светланы Орловой, достигнуты договоренности с крупнейшими игроками на рынке жилищного кредитования о снижении процентной ставки по ипотечным кредитам для отдельной категории граждан. Для многодетных семей она сейчас составляет 5,75% годовых.
«Сегодня сотни семей получили ипотечные кредиты по сниженным ставка. Ежегодно более 2,5 миллиардов рублей бюджетных инвестиций вкладывается в социально-значимые объекты — строятся школы, детские сады, больницы, спортивные комплексы», — сообщил Трутнев.
Заместитель председателя областного парламента Ольга Хохлова в свою очередь подчеркнула, что за последние годы удалось провести большую работу по обеспечению квартирами обманутых дольщиков.
«В настоящее время в регионе действует закон, позволяющий предоставлять земельные участки без торгов под масштабные инвестиционные проекты по строительству многоквартирных домов, где не менее 10% площадей отдаются обманутым дольщикам», — добавила Ольга Хохлова.
Кроме того, вице-спикер Заксобрания сказала очень душевные слова поздравлений строителям с их профессиональным праздником и поблагодарила за качественную добросовестную работу, преданность своему делу и честное отношение к нему.
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