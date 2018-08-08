Сумма господдержки, оказанной малым и средним предприятиям Свердловской области специализированным фондом, достигла 1 млрд рублей

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства выдал очередной заём на развитие бизнеса производственному предприятию, заключение договора с которым стало важным этапом в деятельности фонда, предоставившего с 2014 года малому и среднему бизнесу 1 миллиард рублей.

«Сегодня для областного фонда очень значимое событие — мы подписываем договор займа, после которого объем выданных средств переходит порог в один миллиард рублей. Если говорить о динамике, то количество выдаваемых займов с 2014 года по сегодняшний день возросло в пять раз. И если их объем за 2014 год составил более 38 миллионов рублей, то по итогам первого полугодия 2018 — уже более 196 миллионов. Фонд будет продолжать увеличивать выдачи, поскольку спрос у предпринимателей на этот финансовый инструмент поддержки большой», — отметил заместитель директора фонда Валерий Пиличев.

Компания «Уралспецзащита» из Полевского, которая договорилась с фондом о поддержке, специализируется на производстве спецодежды, при этом самостоятельно изготавливает большинство материалов для ее пошива.

«Мы открыли новую линию производства для синтепона, который идет в основу спецодежды, но нам не хватало собственных средств для развития этого направления производства. Заём в размере 3 миллиона рублей от областного фонда поддержки предпринимательства понадобился нам для пополнения оборотных средств, на которые мы будем закупать сырье для производства синтепона, после чего мы сможем не только использовать его для своей продукции, но и продавать другим предприятиям», — сказал председатель совета директоров предприятия Андрей Голованов

По данным фонда, чаще всего за господдержкой в период с 2014 по 2018 год обращались предприятия торговли (42%), производственные предприятия (14%), организации, предоставляющие услуги, работающие на рынке аренды, оказывающие транспортные услуги (по 8,5%), строительный сектор (6,5%), иные отрасли бизнеса (20,5%).

Напомним, займы Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства предоставляются на сумму до 3 миллионов рублей по фиксированной ставке 10% годовых сроком от 3 до 36 месяцев. Подробные условия предоставления займов размещены на сайте www.mf.sofp.ru.