Финансы рулят

За исключением показателей Москвы и Санкт-Петербурга, 119 тысяч квадратных метров в шести новых профессиональных торговых центрах — таковы общероссийские итоги первого полугодия на рынке торговой недвижимости. По оценкам Colliers International, это своеобразный антирекорд первых полугодий за последние десять лет.

В итоге, согласно прогнозам компании, объем ввода в регионах в этом году составит примерно 475 тысяч квадратных метров, что почти на 11% ниже показателя 2017 года и на 40% меньше ввода, прогнозируемого в начале 2018 года. То есть, четыре из десяти торговых центров, заявленных в текущем году, выйдут на рынок в лучшем случае в 2019-м, а то и еще позже.

Что обычно берут за основу рассуждений: выходить или не выходить с торговым центром в тот или иной регион? Конечно, конкурентную среду, платежеспособный спрос и обеспеченность торговыми площадями, отмечает генеральный директор компании «Рент-Инвест» Дмитрий Караваев

Дмитрий Караваев генеральный директор компании «Рент-Инвест» «Я недавно вернулся из Крыма, могу сказать, что, кроме как в Симферополе, в регионе нет качественных объектов, заслуживающих внимания. В таких городах, как Ялта и Севастополь, обеспеченность населения качественными объектами составляет не более 30 квадратных метров на 1000 человек. Такая же ситуация на Дальнем Востоке — регионе, который активно развивается, но отсутствуют качественные площади и низкий уровень конкуренции».

Однако статистика гласит, что в общем объеме ввода торговой недвижимости неумолимо растет доля городов с населением от 500 тысяч человек. Девелоперы больше ориентируются не на классический показатель «квадратные метры на тысячу человек», а на наличие финансово обеспеченного населения, которого по определению больше в крупных городах, где сегодня возводятся семь из десяти новых торговых центров.

Кроме того, по данным Colliers International, сегодня в России насчитывается примерно 1,2 млн квадратных метров замороженных торговых строек, возобновлять которые девелоперы очевидно не торопятся.