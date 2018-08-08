В Беларуси застройщиков обяжут сдавать квартиры с отделкой 

Кроме удобства для покупателей, такая мера будет способствовать развитию местного рынка ремонтных материалов, считают в правительстве республики. Фото: www.planirovkainfo.ru Министр архитектуры и строительства Республики Беларусь (РБ) Анатолий Черный (на фото) сообщил на днях о планах правительства обязать застройщиков обеспечить минимальную отделку сдаваемых в эксплуатацию квартир. Фото: www.sputnik.by «Строительные компании должны сами прийти к тому, что выгодно сдавать квартиру с полной отделкой, укомплектованной по желанию жильца», — приводят слова министра местные СМИ. По мнению главы строительного ведомства РБ, пора уже заканчивать с нецивилизованной практикой, когда жильцы только что сданного в эксплуатацию дома «тянут на этажи тонны строительных смесей и гипсокартона, километры проводов, трубы». Фото: www.remontcap.ru С другой стороны, обязательство сдавать дома с отделкой заставит белорусских застройщиков покупать для ремонта главным образом местные стройматериалы. Таким образом, по словам министра, девелоперы «должны работать на белорусскую экономику». Анатолий Черный пообещал, что документ, обязывающий обеспечить минимальные нормативы по отделке жилья на территории РБ, будет принят уже в этом году. Фото: www.rcmm.ru А что в России? Как недавно информировал портал ЕРЗ, на уровне Минстроя в качестве одного из критериев стандартного жилья также вводится его полная готовность для заселения. По словам замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина (на фото), сегодня это легче всего внедрить в Москве, тогда как в ряде регионов внедрение данного требования пока может столкнуться с проблемами, подчеркнул чиновник. Фото: www.instep36.ru Согласно аналитическим исследованиям, спрос на жилье с отделкой в Москве сегодня составляет более 80%, и до конца текущего года доля предложений с той или иной формой отделки на рынке новостроек столицы может достигнуть не менее 30%. Вполне вероятно, в скором времени этот тренд придет и в другие российские города. Эксперты ставят квартиры с отделкой на третье место по распространенности среди различных видов скидок и акций, применяемых застройщиками для привлечения покупателей. Сами девелоперы также высказываются в пользу такой тенденции, как квартиры «под ключ». «Чистовая отделка квартир всегда была визитной карточкой квартир ДСК еще с советских времен, — рассказал в интервью порталу ЕРЗ заместитель генерального директора по экономике АО „ДСК“ (1-е место в ТОП по Воронежской области) Андрей Соболев (на фото). — Долгое время наша компания была чуть ли не единственным в городе застройщиком, который сдавал жилье с 100-процентной отделкой. Сегодня потребительское предпочтение по-прежнему на стороне квартир с отделкой и, более того, некоторые категории граждан предпочитают приобретать квартиры с минимальным набором мебели (например, кухонный гарнитур). Наша компания проводит в отдельных микрорайонах соответствующие стимулирующие акции, в том числе в рамках ипотечных программ», — добавил топ-менеджер. В столице чистовая отделка популярна не только в сегменте бюджетного жилья. «На отделку мы тратим около 12 тыс. руб. с квадратного метра, причем используем высококачественные материалы и проверенных партнеров, которые занимаются ремонтом, — пояснил порталу ЕРЗ Леонид Казинец (на фото), председатель правления Корпорации „Баркли“ (лидера среднеэтажного строительства в Москве). — Девелоперы имеют возможность закупать оптом как стройматериалы, так и сами работы по отделке. Если покупатель делает отделку самостоятельно, то в среднем она ему обойдется в 18 тыс. руб. за кв. м», — уточнил он. Фото: www.egorsomov.ru