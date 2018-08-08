В Мордовии растут объемы строительства многоквартирных домов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг — РИА Новости . Мордовия демонстрирует значительный рост объемов строительства многоквартирных домов, сообщает пресс-служба правительства республики.

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев заявил в среду журналистам, что объём индустриального домостроения в России по итогам первого полугодия 2018 года снизился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Республика Мордовия демонстрирует значительный рост объемов строительства многоквартирных домов. За 7 месяцев 2018 года в республике построено 80239 квадратных метров такого жилья, что составляет 125,8% к уровню прошлого года", — говорится в сообщении.

Глава Мордовии Владимир Волков в послании госсобранию региона отметил, что всего в этом году в республике запланировано строительство более 330 тысяч квадратных метров жилья.

"В течение 5 лет мы намерены выполнить задачу, которую поставил в послании президент России Владимир Путин , и увеличить объемы строительства жилья в 1,5 раза. Наша основная цель — создание рынка доступного и качественного жилья, чтобы покупка собственной квартиры была по силам молодым и многодетным семьям, гражданам с невысокими доходами, чтобы люди могли эффективно использовать все инструменты государственной поддержки", — приводит пресс-служба правительства слова Волкова.

В сообщении отмечается, что в целом рост с учетом индивидуального жилищного строительства и многоквартирных домом в Мордовии за 7 месяцев 2018 года составил 131,4% к семи месяцам 2017 года.

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