Как сохранить деньги при ослаблении курса рубля

На фоне заявлений Госдепа США о новых санкциях против России, 10 августа курс доллара на открытии торгов Московской биржи превысил 67 рублей впервые с 2016 года. Как в условиях ослабления национальной валюты сохранить свои сбережения и на что выгоднее их потратить, « Парламентская газета » поинтересовалась у экспертов.

Главное — не паниковать

Паниковать из-за того, что рубль поставил новый антирекорд, точно не стоит. В истории современной России были ситуации и хуже. «Маловероятно, что курс рубля опустится до 70 рублей за доллар. У Минфина Центробанка достаточно инструментов, чтобы стабилизировать ситуацию», — отметил в комментарии «Парламентской газете» руководитель направления финансовой экономики Института современного развития Никита Масленников

Кроме того, подчеркнул он, США не собираются «включать тормоза» в вопросе санкций против Ирана. Это поспособствует росту нефтяных цен и, как следствие, усилению курса российского рубля. В результате до конца месяца российская валюта вернётся в коридор 63-65 рублей за доллар, прогнозирует эксперт.

Именно поэтому финансовый аналитик не советует нести свободные деньги в обменник, чтобы попытаться сыграть на разнице курсов валют. «Ситуация на рынке меняется стремительно, и очень большой риск проиграть, ввязавшись в игру на курсе валют. Это только кажется, что заработать на разнице курсов просто, а на самом деле всё решают часы и даже минуты», — уверен Масленников.

По мнению эксперта, главное при сегодняшнем ослаблении рубля — не поддаваться панике и не делать поспешных шагов. Вернее всего положить средства на банковский депозит. Другими словами, передать свои сбережения кредитному учреждению, чтобы потом получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций с вкладом.

ПОДРОБНЕЕ о новых ограничениях читайте в материале: Новые санкции США «убьют двух зайцев»

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Дмитрий Юрков при этом настоятельно советует выбирать именно рублёвый депозит: «Все свои покупки мы осуществляем в рублях, поэтому если есть свободные средства, лучше всего их держать на депозите в российских рублях», — сказал депутат.

Депозит и облигации принесут прибыль

Размещать деньги эксперты советуют в надёжных банках, не гонясь при этом за высокими процентами. «Завышенные проценты свидетельствуют о том, что у банка не всё благополучно. Скорее всего, кредитная организация находится под рисками, которыми не может управлять, и пытается решить свои проблемы за счёт привлечения дополнительных средств», — предостерёг читателей «Парламентской газеты» Никита Масленников.

По его словам, лучше ориентироваться на среднюю максимальную ставку. Её можно рассчитать, сравнив ставку 10 крупнейших банков, представленных на рынке. «Сейчас она выше шести процентов», — констатировал Масленников. При инфляции, которая ожидается на уровне 3-3,7 процента, депозит гарантированно принесёт прибыль. Даже если банка с госучастием коснутся западные санкции, на населении, утверждает аналитик, это отразиться не должно.

Если гражданин купил облигации госзайма Минфина, он получает семь процентов дохода и налоговый вычет в размере 13 процентов.

Другой верный способ без потерь переждать нестабильное для российской валюты время — вложить деньги в российские облигации. Такой способ, уточнил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков , подходит гражданам, имеющим накопления не более 400 тысяч рублей. Депутат советует покупать облигации, открыв индивидуальный инвестиционный счёт в одном из госбанков. «Если гражданин купил облигации госзайма Минфина, он получает семь процентов дохода и налоговый вычет в размере 13 процентов», — отметил парламентарий.

Также выгодным вложением будет покупка облигаций госкорпораций и муниципалитетов, добавил Аксаков. Во всех этих случаях вкладчик гарантированно получит свои средства в случае форс-мажора.

При покупке недвижимости требуйте скидку

Хорошим вложением в условиях колебаний курса национальной валюты будет также покупка недвижимости, но на определённых условиях, например если застройщик предоставляет скидку, уточнила декан факультета экономики недвижимости РАНХиГС Елена Иванкина. Сегодня цены на недвижимость не привязаны к доллару, как в начале нулевых.

«На стоимости квартиры скорее скажется не ослабление курса рубля, а другие факторы, например падение доходов населения», — пояснила профессор. Ещё один фактор в пользу того, что квартиру лучше покупать сейчас, а не ждать лучших времён — переход с 1 июля 2019 года строительства на банковское страхование. Рынок долевого строительства в России ещё не так давно составлял около 80 процентов.

Наконец, третий фактор в пользу будущего подорожания жилья, добавила эксперт, — рынок недвижимости формирует покупатель, и выбор у него сейчас огромный. Ввиду этого стоит ожидать, что строительные компании пойдут в сторону понижения маржи. «Если в начале 2000-х прибыль в строительной отрасли составляла 300 процентов, то сейчас компании довольствуются скромными 30 процентами. Последние три года скидка на новостройки составляет 10 до 20 процентов, а на загородное жильё — до 80 процентов», — привела данные профессор РАНХиГС. Поэтому сейчас выгодно покупать загородное жильё или квартиру в новостройке, где можно рассчитывать на скидку.

А вот скупать бытовую технику и машины эксперты не советуют и предлагают вспомнить кризис 2014 года, когда многие граждане потратили последние средства на крупные и не всегда нужные покупки.

Вместо того чтобы скупать всё подряд, вложите лишние деньги в своё здоровье.

«Большой вброс денег на рынок только разгонит инфляцию, что всем нам аукнется в сентябре», — отметил член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин . Сенатор предостерегает граждан от необдуманных покупок: лучше уж совсем не трогать свои сбережения, чем так ими распоряжаться.

«Вместо того чтобы скупать всё подряд, вложите лишние деньги в своё здоровье. Это принесёт горазо больше дивидендов», — согласен с ним депутат Юрков.