Незаконная распродажа земель обошлась Новой Усмани в 300 млн рублей

Потери от махинаций с землёй подсчитала областная КСП. Бюджет Новоусманского района потерял за два года 300 млн рублей на продаже земли. Как выяснила региональная Контрольно-счётная палата, рыночная стоимость продаваемых земельных участков оказалась ниже кадастровой почти в 8 раз. Минимальная стоимость 1 га составила 9 тыс. рублей, при кадастровой стоимости — 78 тыс. рублей.