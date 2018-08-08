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Незаконная распродажа земель обошлась Новой Усмани в 300 млн рублей
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Незаконная распродажа земель обошлась Новой Усмани в 300 млн рублей 

Вести Воронеж 57 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Потери от махинаций с землёй подсчитала областная КСП. Бюджет Новоусманского района потерял за два года 300 млн рублей на продаже земли. Как выяснила региональная Контрольно-счётная палата, рыночная стоимость продаваемых земельных участков оказалась ниже кадастровой почти в 8 раз. Минимальная стоимость 1 га составила 9 тыс. рублей, при кадастровой стоимости — 78 тыс. рублей.
Напомним, в 2017 году глава Новоусманского района Владимир Чернышов ушёл в отставку, после того как было возбуждено уголовное дело против его дочери — Любови Овчинниковой. Её обвиняют в крупном мошенничестве. По версии следствия, она участвовала в схеме, по которой по бросовым ценам были проданы несколько десятков участков земли в районе. Они оформлялись на инвалидов-очередников, а затем были проданы на сторону.
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