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Банк «ФК Открытие» назвал причину продажи зданий в центре Москвы за 8,5 млрд рублей
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Банк «ФК Открытие» назвал причину продажи зданий в центре Москвы за 8,5 млрд рублей 

Rambler News Service 52 минуты назад
Банк «ФК Открытие» выставил на продажу комплекс «Негоциант» и особняк на Петровке в центре Москвы за 6 млрд рублей и 2,5 млрд рублей соответственно, потому что это непрофильные активы банка, сообщили RNS в пресс-службе «ФК Открытие».
«Данные объекты выставлены на продажу так как являются непрофильным активом банка «Открытие»», — говорится в сообщении.
Объявление о продаже зданий на Петровке и Большой Якиманке появилось на портале ЦИАН, но позже объявление о продаже комплекса «Негоциант» было снято.
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