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Сельские работники Владимирской области получат землю под жилье бесплатно
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Сельские работники Владимирской области получат землю под жилье бесплатно 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИМИР, 9 авг — РИА Новости. Сельские работники во Владимирской области смогут бесплатно в собственность получить земельные участки под жилье, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.
Соответствующие изменения депутаты внесли в закон о бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства работникам сельскохозяйственных организаций и социальной сферы села.
По сообщению пресс-службы, депутаты Заксобрания Владимир Киселёв и Ольга Хохлова разрабатывали и вносили поправки в закон совместно с губернатором Светланой Орловой и прокурором области Игорем Пантюшиным.
В законе определено, что сотрудники сельхозпредприятий, образовательных и медицинских организаций, сферы социального обслуживания и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, могут получить бесплатно в собственность земельные участки. Главные требования — проживать в сельской местности не менее года и быть признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий.
right"Закон дает гражданам дополнительные возможности для улучшения жилищных условий, а для кого-то это станет хорошим стимулом «закрепиться» на своей малой Родине", — цитирует пресс-служба председателя Владимирского Заксобрания Владимира Киселева.
Депутаты также приняли закон, касающийся снижения выкупной стоимости земли, которая находится в аренде у граждан. Речь идет об участках, находящихся в областной собственности или о тех, государственная собственность на которые не разграничена.
"Работа над документом началась после обращений граждан. В ходе выездных дней Заксобрания в районы люди неоднократно ставили вопрос о том, что нынешние ставки — 60% от кадастровой стоимости для граждан и 100% для предпринимателей — слишком высоки. Новый закон о снижении цены разработан по инициативе губернатора Светланы Орловой. Глава региона полностью поддержала введение так называемых «земельных каникул». Принятый депутатами закон предусматривает для собственников зданий и сооружений, расположенных на участке, снижение ставки со 100% до 50% от кадастровой стоимости арендуемого участка, а для граждан — с 60% до 25%", — прокомментировал инициативу Киселев.
Он отметил, что данная мера не только поможет жителям, но и положительно скажется на наполняемости местных бюджетов, поскольку доходы от продажи земельных участков пойдут в казну муниципалитетов. Пока снижение ставки рассчитано на срок до 1 января 2022 года.
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