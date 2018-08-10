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СК «Полис Групп» наградили за успехи в строительстве социальной инфраструктуры
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СК «Полис Групп» наградили за успехи в строительстве социальной инфраструктуры 

АСН-Инфо 55 минут назад
Фото: АСН-Инфо
Компания «Полис Групп» получила приз «За успехи в строительстве социальной инфраструктуры» в ежегодном конкурсе «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017».
Церемония награждения победителей состоялась 8 августа в рамках празднования Дня строителя. Приз руководству компании вручил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин.
Компания «Полис Групп», работает на строительном рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области 8 лет и является постоянным участником государственных и областных программ в рамках строительства социальных объектов. Девелопер возводит социальную инфраструктуру в большинстве своих жилых комплексов: практически в каждом есть детские сады и школы. В настоящее время компания ввела в эксплуатацию 6 детских садов и 2 школы (одна из них в ЖК «Мой город» построена совместно с ГК «Арсенал»). На разных этапах строительства находятся еще 5 детских садов.
Конкурс в Ленинградской области организован Союзом строительных организаций Ленинградской области и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области при поддержке правительства Ленинградской области. При отборе участников основными критериями выступили соблюдение законодательства и требований СРО, полноту и своевременность уплаты налогов в бюджет области, выполнение планов и исполнение социальных обязательств.
В качестве жюри выступили застройщики, чиновники и эксперты строительной отрасли.
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